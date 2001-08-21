Амур.инфо публикует график ремонта теплосетей и отключения горячей воды в Благовещенске

В мае после праздников энергетики Благовещенской ТЭЦ приступают к подготовке тепловых магистралей к следующему осенне-зимнему периоду 2017–2018 года. В связи с ремонтом в городе поэтапно будут отключать горячее водоснабжение. «Амурская генерация» предоставила график отключений.

График летних отключений горячей воды в Благовещенске в домах, подключённых к централизованному водоснабжению

1. 10.05-12.05 весь город – гидравлические испытания 2. 13.05-26.05 2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС 3. 29.05-09.06 пер. Угловой, ул. Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1; центральная часть города: от ул. Б. Хмельницкого до ул. Больничной между ул. Ленина и ул. Горького 4. 12.06-23.06 центральная часть города от ул. Калинина до ул. 50-летия Октября между ул. Ленина и ул. Горького 5. 26.06-14.07 центральная часть города от ул. Студенческой до ул. Чайковского между ул. Станционной и ул. Октябрьской 6. 17.07-28.07 Плодопитомник, районы СХПК «Тепличный», ОАО «Молочный комбинат «Благовещенский» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между ул. Тепличной и ул. Василенко – от Игнатьевского шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК 7. 17.07-19.08 некоторые жилые дома микрорайона «Подсолнухи»: ул. Василенко, 3/1, ул. Василенко, 3/3. 8. 16.08-19.08 гормолкомбинат, в/ч № 2068, жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК 9. 31.07-11.08 центральная часть города от ул. 50-летия Октября до ул. Лазо между ул. Ленина и ул. Октябрьской 10. 14.08-18.08 от узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарской и ул. Красноармейской 11. 21.08-01.09 квартал № 161, центральная часть города от ул. Мухина до ул. Театральной между ул. Пролетарской и ул. Амурской 12. 11.09-15.09 весь город – гидравлические испытания

В 2017 году на подготовку тепловых сетей к отопительному сезону направят более 120 миллионов рублей. В эту сумму включены капитальные и текущие ремонты, а также реконструкция тепломагистралей в рамках инвестиционной программы компании.

Планируется провести реконструкцию участка на тепломагистрали № 4 СХПК «Тепличный» протяженностью 1 028 метров. Специалисты проведут замену трубопроводов с 600 на 800 миллиметров диаметра, заменят строительные конструкции и поднимут участок тепломагистрали повыше. В связи с этим под длительные отключения горячего водоснабжения попадут дома микрорайона «Подсолнухи».

«На данном участке не имеется технической возможности переключений потребителей на другую тепловую ветку. Энергетики приносят свои извинения жителям данного района города за предстоящие неудобства. Но это вынужденные меры для развития тепломагистралей Благовещенска», – цитирует пресс-служба «Амурской генерации» директора Благовещенской ТЭЦ Андрея Сазанова.

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#ЖКХ

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Василий Кленин