Разливное пиво запретили продавать в жилых домах: история Приамурья

В 2012 году губернатор Приамурья Олег Кожемяко запретил торговлю разливным пивом в многоквартирных домах.

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24 апреля 1908 года в Благовещенске объявили забастовку рабочие Игнатьевского затона и ремонтных мастерских. Городской комитет социал-демократической рабочей партии обратился к судовым рабочим с призывом создать профессиональный союз судовых команд.

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В 1923 году была организована Амурская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с неграмотностью (губграмчека).

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24 апреля в 1942-м колхозники Свободненского района в числе первых откликнулись на письмо колхозников сельхозартели имени Крупской о посеве гектаров обороны и помощи колхозам, пострадавшим от немецких оккупантов.

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В 2006 году в этот день тушили детское отделение областного психоневрологического диспансера. Пациентов и персонал, всего около шестидесяти человек, вывели на улицу. Как оказалось впоследствии, утром в бытовой комнате загорелись постельные принадлежности. Обгорели стол и холодильник. Из-за последнего и случился пожар. Огонь был локализован через 12 минут после прибытия пожарных.

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В 2006 году три с половиной тысячи пар обуви пытались незаконно провезти через благовещенскую таможню. Из Китая в России их везли по отдельности два человека. Один из нарушителей вез с собой из Поднебесной почти 1 500 пар резиновой обуви. Другой – чуть больше двух тысяч пар.

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24 апреля 2007 года таможенники Благовещенска задержали гражданина КНР, который пытался провезти контрабандой в РФ несколько породистых щенков. Как сказали на Благовещенском пункте пропуска, случаи нелегальной перевозки собак участились. Щенков продают в областном центре Приамурья. Однако животные, привезенные с другого берега Амура, обычно долго не живут. Китаец провозил щенков в карманах штанов и штанинах. То, что в брюках у китайца не все благополучно, заметили сотрудники таможни.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина