Выступившему в Благовещенске Евгению Дятлову зал аплодировал стоя (фото)

Артист Евгений Дятлов 23 апреля выступил перед благовещенским зрителем. Вместе с ним в областной центр приехал ансамбль «Акадэм-Квинтет» под управлением Николая Криворучко. В составе ансамбля – гитара, скрипка, контрабас, кларнет-саксофон и баян. Поющий актер и музыканты собрали практически полный зал ОКЦ.

Вечер начался песнями из известных кинофильмов, которые уже переросли свои картины по популярности и воспринимаются как отдельные произведения: «О бедном гусаре замолвите слово», «Есть только миг», «Вдруг, как в сказке». А в михалковских «Пять вечеров» Дятлов показал фирменный тирольский йодль и всю широту диапазона, поставив точку басом.

В его голосе проскальзывали кобзоновские и даже магомаевские нотки. Был и художественный свист. Музыканты, выступавшие в артистом, показали себя как большие профессионалы, выдавая живую, «вкусную» музыку.

Когда Евгений Дятлов признался, что он с Амура – родился в Хабаровске, зал ему бурно аплодировал. Еще раз зал взорвался эмоциями, когда Евгений Дятлов упомянул о своем участии в телешоу «Точь-в-точь», где стал победителем. Тему популярного проекта Евгений Дятлов продолжил песнями из репертуара Леонида Утесова: «У Черного моря» и «Ленинградские мосты».

Это был самый настоящий филармонический концерт – с достойным классическим и эстрадным репертуаром. Свой концерт Евгений Дятлов завершил символической для артиста песней – «Благодарю тебя» на музыку Арно Бабаджаняна и стихи Роберта Рождественского. В благодарность за то, что зал в финале аплодировал стоя, актер исполнил песню «Чубчик кучерявый», который, по признанию, музыканты «слямзили» у казачьего ансамбля «Забайкалье». На поклоне зал аплодировал стоя. Подробнее о концерте – в разделе «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.

Просмотров всего: 363

#концерты #культура

распечатать

Екатерина PL