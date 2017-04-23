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23 апреля 2017, 22:20 4

Выступившему в Благовещенске Евгению Дятлову зал аплодировал стоя (фото)

Выступившему в Благовещенске Евгению Дятлову зал аплодировал стоя (фото)

Артист Евгений Дятлов 23 апреля выступил перед благовещенским зрителем. Вместе с ним в областной центр приехал ансамбль «Акадэм-Квинтет» под управлением Николая Криворучко. В составе ансамбля – гитара, скрипка, контрабас, кларнет-саксофон и баян. Поющий актер и музыканты собрали практически полный зал ОКЦ.

Вечер начался песнями из известных кинофильмов, которые уже переросли свои картины по популярности и воспринимаются как отдельные произведения: «О бедном гусаре замолвите слово», «Есть только миг», «Вдруг, как в сказке». А в михалковских «Пять вечеров» Дятлов показал фирменный тирольский йодль и всю широту диапазона, поставив точку басом.

В его голосе проскальзывали кобзоновские и даже магомаевские нотки. Был и художественный свист. Музыканты, выступавшие в артистом, показали себя как большие профессионалы, выдавая живую, «вкусную» музыку.

Когда Евгений Дятлов признался, что он с Амура – родился в Хабаровске, зал ему бурно аплодировал. Еще раз зал взорвался эмоциями, когда Евгений Дятлов упомянул о своем участии в телешоу «Точь-в-точь», где стал победителем. Тему популярного проекта Евгений Дятлов продолжил песнями из репертуара Леонида Утесова: «У Черного моря» и «Ленинградские мосты».

Это был самый настоящий филармонический концерт – с достойным классическим и эстрадным репертуаром. Свой концерт Евгений Дятлов завершил символической для артиста песней – «Благодарю тебя» на музыку Арно Бабаджаняна и стихи Роберта Рождественского. В благодарность за то, что зал в финале аплодировал стоя, актер исполнил песню «Чубчик кучерявый», который, по признанию, музыканты «слямзили» у казачьего ансамбля «Забайкалье». На поклоне зал аплодировал стоя. Подробнее о концерте – в разделе «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.

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#концерты #культура

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Комментарии
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  • Маркиз и Ко

    Маркиз и Ко
    1 час назад

    Замечательный концерт... спасибо большое Артисту за доставленное удовольствие)))) музыкантам отдельное спасибо - это было виртуозно и здорово))))

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Зачем у певцов хлеб отнимает? Он же актер вроде....

  • Маркиз и Ко

    Маркиз и Ко
    1 час назад

    А почему актер не может замечательно петь? В статье ведь написано "Это был самый настоящий филармонический концерт - с достойным классическим и эстрадным репертуаром" Я думаю что никто ни у кого хлеб не отнимает - на каждого певца и артиста всегда найдется свой слушатель...

  • donvostok

    donvostok
    1 час назад

    Павел Флудерский

    Зачем у певцов хлеб отнимает? Он же актер вроде....



    У этих безголосых? :)

    Жалею, блин, что поздно узнал про концерт. Сходил бы с превеликим удовольствием в отличие от...

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