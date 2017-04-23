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23 апреля 2017, 21:12 0

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: заведующая женской консультацией; доцент кафедры религиоведения и истории

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: заведующая женской консультацией; доцент кафедры религиоведения и истории

В понедельник, 24 апреля, гостем утреннего эфира на «Эхе Москвы в Благовещенске» станет кандидат философских наук, доцент кафедры религиоведения и истории АмГУ Ольга Пелевина. Тема беседы: протестантизм в Приамурье и кто же такие «Свидетели Иеговы» (20 апреля 2017 года организация признана экстремистской и запрещена в России). Ведущие утреннего эфира: Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова.

Днем в студию придут два гостя. Так, в эфире поговорят с заместителем мэра Благовещенска Олегом Косолаповым. Тема беседы: «Муниципальные гранты Благовещенска: вчера и сегодня». Ведущий – Михаил Митрофанов. Также в студии побывает заведующая женской консультацией № 1 Благовещенской городской клинической больницы, врач высшей категории Ольга Дедкова. Ведущая Екатерина Кузьмина поговорит с гостьей о доступности экстракорпорального оплодотворения в России сегодня.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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