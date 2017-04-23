Благовещенский гонщик стал победителем соревновний по дрифту во Владивостоке

Во Владивостоке завершился первый этап чемпионата по дрифту РДС-Восток–2017. Он проходил в субботу и воскресенье, 22 и 23 апреля, на трассе Приморского кольца. Оба дня победу одержал благовещенский гонщик Макар Черныш.

В субботу, 22 апреля, состоялись одиночные заезды, в них участвовали 15 спортсменов. Благовещенскому гонщику удалось достичь результата в 99,3 балла. Это был самый высокий показатель дня.

«В одиночных заездах судейская бригада оценивала скорость, угол, стабильность прохождения трассы и резкость перекладок. Результаты большинства участников нас порадовали, Макар Черныш набрал практически максимальное количество очков – 99,3. Профессионализм продемонстрировал Егор Шумилкин – в единственной попытке показал 99,2 балла и занял второе место. У новичков все впереди, просто нужно больше тренироваться, и мастерство придет с опытом», – приводит VL.ru слова главного судьи соревнований и организатора чемпионата Дмитрия Семенюка.

Во второй день соревнований, 23 апреля, проходили парные заезды – и здесь благовещенцу удалось вырваться вперед. Макар Черныш вновь одержал победу.

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Екатерина PL