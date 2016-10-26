Группа «СЛОТ» отметила 15-летие на благовещенской сцене

Одна из самых ярких групп альтернативного рока – «СЛОТ» отметила в Благовещенске 15-летие. В последний раз музыканты приезжали в 2009 году. За 8 лет выросло ещё одно поколение поклонников, которое прибавилось к прежней армии. Больше двух часов «СЛОТ» выдавал безумные прыжки на сцене Grand Arena Ostrova и бешеный слэм в зале.

Апрельский маршрут гастрольного тура группы стартовал в начале месяца в Ижевске. Проехав весь Урал и Сибирь, «СЛОТ» прибыл на Дальний Восток. Учитывая то, что у группы почти каждый день было по концерту в новом городе, ребята выглядели довольно уставшими, но бодрились.

Поселились они в гостинице «Зея», что в квартале от набережной Амура. Игорь (Кэш) сразу отправился гулять. «Я, конечно же, помню, как мы сюда приезжали в 2009 году. Но решил посмотреть, как теперь выглядит набережная. Красиво. Сфотографировал памятник пограничнику с собакой. Река красивая, Китай. Хотел дойти до памятника Дружку, который сторожил хозяйский дом во время наводнения в Благовещенске, не дошёл. Но вот и всё. Благовещенску нужно срочно что-то придумать для туристов. Нужен эффект «вау». Если природа не даёт уникальных явлений, надо построить какой-то объект, чтобы это было благовещенской изюминкой. Пока я такого не увидел. Туристам ходить некуда», – отметил Кэш.

Зато Кэш изрядно повеселился, когда увидел вывески «имени себя» на сети магазинов «КЭШ энд КЭРРИ». Это фото также отправилось в его Instagram. Даже в гостинице «Зея» он нашёл занятные детали: он снял аквариум в холле, а в нём – «целующихся» рыбок.

Ещё за час до концерта на входе в зал начали толпиться люди в чёрном, с дредами и цветными волосами. Здесь же можно было купить атрибутику «СЛОТ» – диски, футболки, постеры и другие памятные вещицы. К назначенному времени весь танцпол оказался занят.

Благовещенской публике «СЛОТ» выдал всё, чего от него ждали. Прозвучали Old School, «Хаос», ctrl+z, «Пластика», «Мёртвые звёзды» и другие хиты. Кэш запрыгивал на звуковые колонки, а Нуки по обыкновению «наворачивала» круги по сцене.

«Поменьше снимайте на телефон, побольше наслаждайтесь живым моментом – и физически, и духовно», – пожелала поклонникам Нуки. Но это было невозможно предотвратить. Почти все снимали на мобильные. Но потом Нуки всё же пристыдила всех за «стоячий образ жизни» и напомнила, что на хороших рок-концертах, вообще-то слэм устраивают. А поклонники, похоже, только и ждали приглашения. Тут же на танцполе образовался большой круг, в котором с десяток парней начали толкаться и падать друг на друга.

После были «Круги на воде» – песня вышла синглом с альбома Septima 2016 года. «Круги» стали известны после исполнения на пятом шоу «Голос», где Дария в команде Григория Лепса дошла до полуфинала. Многие пары танцевали под эту лирическую музыку.

Спустя два часа «СЛОТ» попытался завершить концерт, и даже ушли за кулисы, но зал скандировал: «Ещё! Ещё! Ещё!». И как же без главного хита – «Они убили Кенни». Спустя минуты три музыканты вернулись на сцену и подарили «Кенни» и ещё пару песен. А после попросили не расходиться – все желающие получили автографы и смогли сфотографироваться. Подробнее о концерте можно прочесть в разделе «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.

Просмотров всего: 165

#концерты #культура

распечатать

Екатерина PL