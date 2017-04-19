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В окрестностях Благовещенска искали любителей шашлыков, нарушающих противопожарный режим

В окрестностях Благовещенска искали любителей шашлыков, нарушающих противопожарный режим

На территории Благовещенского района 22 апреля восемь контрольно-патрульных групп провели рейды — они искали амурчан, нарушающих особый противопожарный режим, установленный на территории Амурской области с начала месяца. Каждая группа, в состав которой входили представители отдела надзорной деятельности, полиции и лесхоза, патрулировали в местах массового отдыха амурчан в районе дачных поселков, водоемов и родников.

Проверяющие проводили разъяснительные беседы, раздавали листовки и составляли протоколы на любителей шашлыков, которые готовят их в неустановленных местах. В итоге за субботний день в окрестностях Благовещенска было составлено шесть протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Всего на территории Амурской области 22 апреля работало 40 патрульных групп лесной охраны, в патрулировании было задействовано 88 человек. Они составили 67 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. В целом с начала пожароопасного периода составлено 2 127 административных протоколов.

Помимо этого, некоторыми патрульными группами были замечены очаги возгорания в районе сел Новотроицкое и Грязнушки. На тушение выехали пожарные рядом находившиеся пожарных частей и постов.

Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан – 5 тысяч рублей; на должностных лиц — 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей.

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#закон #пожары #природа

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