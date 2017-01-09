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Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка уходит из отряда космонавтов

Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка уходит из отряда космонавтов
Фото: ria.ru

Российский космонавт Геннадий Падалка, являющийся рекордсменом по суммарной продолжительности космических полетов, написал заявление об отчислении из отряда космонавтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова. «Поступило заявление Геннадия Ивановича об отчислении из отряда, оно будет рассмотрено на межведомственной комиссии примерно через две недели», – сказал он.

По словам Юрия Лончакова, в ЦПК не видят большой трагедии в уходе Падалки, поскольку в этом году был объявлен новый набор, кроме того, в отряде немало космонавтов, еще не летавших в космос.

Эту информацию подтвердил журналистам сам космонавт Падалка. По его словам, он будет работать в отряде до 28 апреля. «Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре для меня тоже нет», – сказал он.

По словам Падалки, он готов отправиться в шестой орбитальный полет, чтобы уставить очередной рекорд по суммарному пребыванию в космосе – одна тысяча суток, однако его не назначают в экипаж.

Герой России полковник Геннадий Падалка первый полет в космос осуществил 13 августа 1998 года. За свою космическую карьеру Падалка побывал в космосе пять раз, совершил десять выходов в открытый космос. Общая продолжительность его пребывания в открытом космосе составила 878 суток 11 часов 29 минут и 24 секунды.

15 апреля 2016 года Международная авиационная федерация признала его рекорд. Предыдущий рекорд, также принадлежавший российскому космонавту Сергею Крикалеву (803 дня), Падалка побил 29 июня 2015 года, находясь на борту Международной космической станции.

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#космос

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Комментарии
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  • Ксаныч

    Ксаныч
    3 часа назад

    В госдуре места всем найдутся.Не работая бабло получая.

  • Roger Rabbit

    Roger Rabbit
    3 часа назад

    С теминологией на Амур-Инфо, как всегда, хреново. "Общая продолжительность его пребывания в открытом космосе составила 878 суток 11 часов 29 минут и 24 секунды". В открытом - это когда в скафандре за бортом корабля. А так - просто в космосе.

  • shurany17

    shurany17
    2 часа назад

    надоело роль космонавта играть???

  • Лютцов

    Лютцов
    2 часа назад

    shurany17

    надоело роль космонавта играть???



    А что ему оставалось? - сидеть на скамейке запасных зная, что в "основной состав команды" его никогда уже не возьмут.



    Когда у человека нет даже надежды на ожидаемое - это весьма хреновое чувство.

    Весьма хреновое...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    У него оклад полковничий...С "такого" сами не уходят. Тем более для полетов он стар стал лет 25 назад..

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    Павел Флудерский

    У него оклад полковничий...С "такого" сами не уходят. Тем более для полетов он стар стал лет 25 назад..



    25 лет назад, он не только не был старым для полётов, но ещё даже и не начал летать в космос. С полковников он не уходит, денег на новый ТЛК-200 ему всегда хватит, зарплата и прекрасная пенсия всяко разно при нём, то есть похоже что ваши доводы что называется мимо кассы.



    Нормальные мужчины часто покидают казалось бы тёплое место, если не чувствуют себя на нём востребованными. Это нормально.

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