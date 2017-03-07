Оркестр народных инструментов колледжа культуры вышел на большую сцену впервые за несколько лет

Амурская областная филармония в минувшую субботу закрыла концертный сезон абонемента «Музыкальные встречи». Этот проект вот уже 9 лет собирает любителей классической музыки, причём в его рамках выступают как местные, так и приезжие артисты.

Седьмой, заключительный концерт абонемента, дал оркестр народных инструментов Амурского колледжа искусств и культуры. Коллектив под управлением дирижёра Александра Гетмана несколько лет не выступал на большой сцене. Его возвращение зрители горячо приветствовали.

«Полонез» Михаила Огинского, «Тико-тико» Зикунья де Абреу, La Spagnola Кьяра, «Испанский танец» Бела Хласни, «Одинокий пастух» Джеймса Ласта – это и многое другое прозвучало на большом двухчасовом концерте. В первом отделении было больше музыки русских композиторов, во втором – зарубежных произведений: греческих, американских и испанских.

Публика услышала также солистов Анастасию Бузанчук, Елену Голубеву и Дениса Лазина.

Особенность оркестра народных инструментов колледжа в том, что он в основном состоит из учеников, и поэтому периодически обновляется. Обычно коллектив дает концерты в своём учебном заведении, но 21 апреля ему случилось подменить свой же эстрадный оркестр.

«Планировался концерт эстрадного оркестра Амурского колледжа искусств и культуры. Но за месяц до мероприятия дирижёр Антон Ярошевич уехал в командировку. Поэтому мы пригласили оркестр народных инструментов колледжа. Мне показалось, что это была очень достойная замена. К тому же я понимаю, что ребята достигли определённого уровня и для них был очень важен выход на профессиональную сцену», – отметила директор филармонии Ольга Смирнова.

Подробности можно узнать в разделе «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.

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Екатерина PL