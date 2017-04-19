За сутки в Приамурье зарегистрировали 19 палов

За минувшие сутки амурские огнеборцы 19 раз выезжали на тушение палов сухой растительности. Также за 22 апреля представители органов надзорной деятельности составили 67 протоколов об административных правонарушениях на амурчан о нарушении мер пожарной безопасности. Всего проведено 132 профилактических рейда.

На сегодняшний день на территории Амурской области зарегистрировано 18 термических точек на территории восьми муниципальных образований. По одной термоточке в Архаринском, Завитинском, Ивановском, Магдагачинском, Тамбовском районах; три термоточки в Благовещенском районе, четыре – в Михайловском районе, шесть – в Мазановском районе. Для проверки термоточек было привлечено 92 человека и 23 единицы техники.

Согласно данным информационной системы дистанционного мониторинга федерального агентства лесного хозяйства и Амурской авиабазы, на территории Приамурья II класс пожарной опасности на 23 апреля установлен в 17 районах: Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Бурейском, Завитинском, Константиновском, Ивановском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском, Свободненском, Селемджинском, Серышевском, Тамбовском, Тындинском и Шимановском. В трёх районах установлен III класс пожарной опасности: в Зейском, Магдагачинском и Сковородинском, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL