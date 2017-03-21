Парк, подвал, заброшенная стройплощадка: энкаунтер «Филфак» охватил девять мест Благовещенска

В субботу, 22 апреля, «Альфа-канал» провел для благовещенцев энкаунтер «Филфак». Игру приурочили к запуску на ТНТ нового сериала. Участники передвигались по городу на машинах и выполняли различные задания, связанные с темой либо самого сериала, либо с темой русского языка и литературы. Всего собралось девять команд.

На каждую команду приходилось по одной машине, поэтому в каждой команде было по пять участников. Но некоторые команды увеличили свой состав до семи человек – эти дополнительные участники не ездили по городу, они выполняли задания дистанционно, из дома.

Маршрут энкаунтера был проложен по девяти разным местам Благовещенска. Старт игре был дан от областной библиотеки. Затем участники отправились на первую точку – ОКЦ. Там их встречал герой сериала «Филфак» – преподаватель русского языка и литературы. Участники на какое-то время перевоплотились в абитуриентов, которым необходимо было сдать вступительные экзамены. Преподаватель раздал им листочки, на которых было напечатано задание – правильно расставить ударения в словах. После команды получали код и отправлялись на следующую точку.

Вторая точка – ТРЦ «Острова». Под Эйфелевой башней игроков встречал агент, выдававший им конверты с заданием. Участники получали закладки, которые им нужно было быстро раздать посетителям торгового центра – по одной закладке в руки – и вернуться к агенту за кодом.

Затем игрокам предстояло побывать на заброшенной стройплощадке. Там командам потребовались фонарики. На стенах недостроенного здания были хаотично написаны слова из стихотворения – участники должны были сообразить, из какого стихотворения эти слова и собственно составить сам стих.

После, получив очередной код, команды отправлялись на набережную Амура в район Триумфальной арки. Там их встречали три студента – героя сериала «Филфак». На этот раз игроки получали распечатанный алфавит, напротив каждой буквы которого были нарисованы различные предметы. Суть задания – получить три разных слова и собрать по буквам этих слов предметы и привезти на точку.

Пятая точка – школа № 2. Участникам давали фразу «филологический факультет», из букв которой нужно было составить как можно больше слов.

Шестая точка заставила участников понервничать. Она расположилась в подвале многоэтажки в районе Тайвань, где игроков встречал загримированный человек с окровавленным топором в руках. Во мраке он монотонным голосом читал стихотворения. Командам необходимо было сказать названия этих стихотворений.

Дальше путь команд лежал в микрорайон города – на улицу Кантемирова, 16, где их уже ждала гадалка с заданием. Она выдавала участникам книгу и шифр, по которому в книге нужно было найти код.

После этого команды перемещались к АмГУ. Задание гласило: «Следующий код в поле видимости». Участникам нужно было внимательно изучить местность и найти коды.

И наконец, последняя точка – парк Дружбы. Там на деревьях были развешаны фотографии главных героев сериала «Филфак». Суть задания – написать фамилии актеров, исполняющих роли этих героев.

Затем участники, выполнив все девять заданий, возвращались на старт – к зданию областной библиотеки. Первая команда приехала туда в 20:00, последняя команда – в 22:00.

В итоге всем командам раздали по пицце, а три команды-призера получили ценные призы. За первое место организаторы дали диплом, сертификат на 5 тысяч рублей на ужин в местный паб. Участники, ставшие вторыми, получили диплом и сертификат на 5 тысяч рублей в аквапарк. Такой же приз достался и команде, занявшей третье место.

Не обошлось и без отдельных номинаций. Поощрительный приз от телеканала «ТНТ-Благовещенск» достался команде преподавателей. А также бонус получила команда, которая выполнила дополнительное задание – ответила на все вопросы по сериалу «Филфак».

Просмотров всего: 604

#жизнь #СМИ

распечатать

Фотогалерея +186

Екатерина PL