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23апреля
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«Хроники» жизни языком тела: в Благовещенске прошел отчетный концерт студии танца «Траффик» (фото)

«Хроники» жизни языком тела: в Благовещенске прошел отчетный концерт студии танца «Траффик» (фото)

Благовещенская студия танца «Траффик» представила на суд зрителям свой отчетный концерт «Хроники». 22 апреля на сцену ОКЦ вышли взрослые танцоры студии, правда, в нескольких номерах принимал участие и детский коллектив «Траффика». Живую музыку выдавала группа «Художник», которая всё время была на сцене. Ведущими концерта были шоумен Макс Радман и актриса театральной студии «Дебют» Инга Булгакова.

Программа концерта готовилась не в течение года, как это бывает у многих коллективов, а всего месяц. Потому что в составе – только профессиональные танцоры. И ещё потому, что у «Траффика» плотный график. В течение года проходят десятки концертов и сотни репетиций. В последние дни перед концертом они проходили в ОКЦ даже по ночам.

«"Хроники" – это обычная жизнь, основанная на взаимоотношениях мужчины и женщины, сердца и разума. Это противоречия, которые существуют всегда. Но все мы стремимся к гармонии. Всё это и обыграли на нашем концерте», – рассказала художественный руководитель студии танца «Траффик» Елена Соловьёва.

Публика увидела, как всегда, полётных танцоров с отличной хореографией и растяжкой. Языком тела они передавали душевные метания, нежелание примиряться с действительностью и стремление к свободе.

У «Траффика» всегда умные сюжеты. В этот раз они получили литературную и даже философскую отсылку. В одном номере реквизитом стал человеческий череп, как в шекспировском «Гамлете», в другом показывалась жизнь королевского двора, в третьем – девушки танцевали в смирительных рубашках.

Подробнее о том, как прошел концерт, можно узнать в разделе «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.

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#концерты #культура

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