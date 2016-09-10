«Вызов Амура–XI» в этом году разбавил один женский бой (фото)

22 апреля в Grand Arena Ostrova прошел профессиональный турнир по современному панкратиону (MFP) «Вызов Амура–XI». За примерно 2,5 часа на ринге провели 10 поединков по правилам ММА. В боях участвовали, помимо амурчан, спортсмены из Уфы, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре.

Большинство спортсменов оказались из Амурской области. Поэтому из десяти боев три были между благовещенцами. В остальных поединках амурчанам пришлось сразиться с приезжими бойцами.

В числе поединков был и один женский. В бою сошлись благовещенская спортсменка Кристина Дереча и хабаровчанка Екатерина Пахомова. В итоге спортсменка из Хабаровска победила болевым приемом на руку.

А в главном поединке вечера сразились амурчанин Евгений Зливко и боец из Уфы Виктор Митьков. По итогам трех раундов Евгений Зливко победил соперника.

Главным судьей соревнований стал хабаровчанин, боковые судьи – благовещенцы. Ринг-анонсер турнира – Александр Загорский.

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Екатерина PL