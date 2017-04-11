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Реклама фастфуда и газировки может оказаться под запретом

Реклама фастфуда и газировки может оказаться под запретом
Фото: www.aif.ru

Минздрав России предложил ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков. В ведомстве уверены, что необходимо законодательно регламентировать показ роликов, нацеленных на детскую аудиторию. Об этом говорится в стратегии министерства по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года, пишет Lenta.ru.

«Законодательное ограничение всех форм рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли, в первую очередь направленной на детей и с участием детей, таких как сладкие, особенно, газированные напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, колбасные изделия», – отмечается в тексте.

В первоначальном варианте ведомство предлагало ввести ограничение на время и продолжительность рекламных роликов подобной продукции на телевидении. Доработанный проект указывает на необходимость распространить такие меры и на остальные формы рекламы.

Ранее стало известно, что Минздрав в той же стратегии предложил запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах. Также там прописан запрет на продажу вейпов лицам, не достигшим 21 года. Кроме того, предлагается запретить рекламу этих изделий и ограничить число мест, где их можно будет приобрести. Помимо этого, предлагается постепенно увеличивать акцизы и потребительские цены на электронные сигареты, вейпы и другие аналогичные изделия, а также установить жесткий технический регламент.

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#жизнь #закон #здоровье

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