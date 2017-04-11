Реклама фастфуда и газировки может оказаться под запретом
Минздрав России предложил ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков. В ведомстве уверены, что необходимо законодательно регламентировать показ роликов, нацеленных на детскую аудиторию. Об этом говорится в стратегии министерства по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года, пишет Lenta.ru.
«Законодательное ограничение всех форм рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров,
В первоначальном варианте ведомство предлагало ввести ограничение на время и продолжительность рекламных роликов подобной продукции на телевидении. Доработанный проект указывает на необходимость распространить такие меры и на остальные формы рекламы.
Ранее стало известно, что Минздрав в той же стратегии предложил запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах. Также там прописан запрет на продажу вейпов лицам, не достигшим 21 года. Кроме того, предлагается запретить рекламу этих изделий и ограничить число мест, где их можно будет приобрести. Помимо этого, предлагается постепенно увеличивать акцизы и потребительские цены на электронные сигареты, вейпы и другие аналогичные изделия, а также установить жесткий технический регламент.
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