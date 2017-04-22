Трудовые книжки отменят после создания единого реестра в ФНС

Фото: kirovnet.ru

Бумажные трудовые книжки полностью уйдут в прошлое по мере создания Федеральной налоговой службой реестра, который охватит всех физических лиц, сообщает «Российская газета». Об этом рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович на Красноярском экономическом форуме.

Он отметил, что в реальности отказ от этих документов уже фактически произошел, «но в законодательстве мы еще зачем-то цепляемся за это». Дворкович сравнил отмену трудовых книжек с отменой обязательного использования печатей юридическими лицами.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что предложения по переходу на электронные трудовые книжки будут подготовлены в правительстве уже в этом году.

Просмотров всего: 583

#работа

распечатать

Василий Кленин