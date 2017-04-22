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22 апреля 2017, 19:19 3

Космофест «Восточный» соберет более 700 участников со всей страны

Космофест «Восточный» соберет более 700 участников со всей страны

Приамурье в третий раз примет Всероссийский фестиваль клубов космонавтики – космофест «Восточный». Мероприятия уникального образовательно-просветительского проекта продлятся два дня – с 27 по 28 апреля.

Первый день космофеста «Восточный» пройдет на базе одного из организаторов – Амурского государственного университета. 28 апреля площадка для мероприятий сменится и фестиваль переместится в город Циолковский, а также на первый национальный космодром Восточный.

Перспективная тема фестиваля делает его точкой притяжения сотен участников из разных уголков России. В их число войдут студенты, школьники, члены клубов космонавтики. Молодежи предоставят уникальный шанс пообщаться с профессионалами космической сферы. Среди многочисленных экспертов и спикеров окажутся летчик-космонавт, герой России Олег Скрипочка, летчик-испытатель ракетно-космической корпорации «Энергия» Марк Серов, а также представители госкорпорации «Роскосмос», объединенной ракетно-космической корпорации, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Федерального агентства по делам молодежи.

Встречи с экспертами станут не единственными событиями космофеста. Студенты и школьники смогут поучаствовать во множестве мастер-классов, дискуссий, квестов, а также опробуют в работе мобильный тренажер стыковки пилотируемого космического корабля с МКС.

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#космодром #наука

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Комментарии
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  • амурские волны

    амурские волны
    4 часа назад

    Деньги когда строителям " Восточного",и кинутым компаниям будут выплачивать? А Космофесты мы можем. Ага

  • икс7

    икс7
    4 часа назад

    странно что ещё в Благовещенске не установили памятник Гагарину. куда смотрит калита? космофесты проводятся, а памятника нет. и китайским туристам будет с кем фотографироваться

  • амурские волны

    амурские волны
    4 часа назад

    .."Как сообщает "Версия", в день 12 апреля 2017-го, пришедшийся на четверг, пользователи соцсетей в очередной раз запустили флешмоб. Суть его состоит в том, чтобы опубликовать фотографию первого космонавта с подписью: «Прости нас, Юра, мы всё… (далее нецензурное слово, аналогичное по смыслу «потеряли)».

    ...."В Счетной палате и раньше замечали, что космическая корпорация находится в лидерах по неэффективному расходованию средств. А вот совсем недавние траты гиганта. В конце прошлого года «Роскосмос» опубликовал заказ почти на 200 миллионов рублей. Корпорации понадобились машины представительского класса, вроде Ауди А 8L. И ладно бы их разово купили и потом спокойно ездили. Нет, их решили всего лишь арендовать. И чтобы водитель был культурен, опрятен, одевался в темный костюм с галстуком. Кстати, шоферу разрешено иметь судимость, лишь бы она была погашена....." http://www.rospres.com/showbiz/20998/

    ну как вам космофест?

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