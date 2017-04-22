Космофест «Восточный» соберет более 700 участников со всей страны

Приамурье в третий раз примет Всероссийский фестиваль клубов космонавтики – космофест «Восточный». Мероприятия уникального образовательно-просветительского проекта продлятся два дня – с 27 по 28 апреля.

Первый день космофеста «Восточный» пройдет на базе одного из организаторов – Амурского государственного университета. 28 апреля площадка для мероприятий сменится и фестиваль переместится в город Циолковский, а также на первый национальный космодром Восточный.

Перспективная тема фестиваля делает его точкой притяжения сотен участников из разных уголков России. В их число войдут студенты, школьники, члены клубов космонавтики. Молодежи предоставят уникальный шанс пообщаться с профессионалами космической сферы. Среди многочисленных экспертов и спикеров окажутся летчик-космонавт, герой России Олег Скрипочка, летчик-испытатель ракетно-космической корпорации «Энергия» Марк Серов, а также представители госкорпорации «Роскосмос», объединенной ракетно-космической корпорации, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Федерального агентства по делам молодежи.

Встречи с экспертами станут не единственными событиями космофеста. Студенты и школьники смогут поучаствовать во множестве мастер-классов, дискуссий, квестов, а также опробуют в работе мобильный тренажер стыковки пилотируемого космического корабля с МКС.

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Василий Кленин