Вокруг Благовещенска ищут отдыхающих, разжигающих огонь

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В Амурскую область пришли солнечные весенние выходные, и возникла угроза того, что многие благовещенцы поедут на природу, «на шашлыки». Между тем, в областном центре действует особый противопожарный режим. В субботу, 22 апреля, окрестности Благовещенска патрулировали сразу семь маневренных групп.

В каждую такую группу входят представители лесхоза, МЧС, полиции. Утром они направились на патрулирование в район Верхнеблаговещенского, дачные поселки по Игнатьевскому шоссе, за Зеей в районе Владимировских озер. Дальше всего группы ездили по Новотроицкому шоссе – до сел Новинка и Егорьевка.

В случае обнаружения людей, которые нарушают правила пожарной безопасности в лесах, маневренные группы на месте составляют протокол об административном правонарушении. За несоблюдение правил поведения благовещенцев могут оштрафовать на сумму до четырех тысяч рублей; должностных лиц – до 20 тысяч; юридических лиц – до 200 тысяч рублей.

С 1 апреля 2017 года было составлено 2 024 протокола о нарушении требований пожарной безопасности.

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#МЧС #пожары #природа #происшествия

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Василий Кленин