Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22апреля
Предыдущая новость
Сегодня, 17:45 2

Вокруг Благовещенска ищут отдыхающих, разжигающих огонь

Вокруг Благовещенска ищут отдыхающих, разжигающих огонь
Фото: favoritekherson.co

В Амурскую область пришли солнечные весенние выходные, и возникла угроза того, что многие благовещенцы поедут на природу, «на шашлыки». Между тем, в областном центре действует особый противопожарный режим. В субботу, 22 апреля, окрестности Благовещенска патрулировали сразу семь маневренных групп.

В каждую такую группу входят представители лесхоза, МЧС, полиции. Утром они направились на патрулирование в район Верхнеблаговещенского, дачные поселки по Игнатьевскому шоссе, за Зеей в районе Владимировских озер. Дальше всего группы ездили по Новотроицкому шоссе – до сел Новинка и Егорьевка.

В случае обнаружения людей, которые нарушают правила пожарной безопасности в лесах, маневренные группы на месте составляют протокол об административном правонарушении. За несоблюдение правил поведения благовещенцев могут оштрафовать на сумму до четырех тысяч рублей; должностных лиц – до 20 тысяч; юридических лиц – до 200 тысяч рублей.

С 1 апреля 2017 года было составлено 2 024 протокола о нарушении требований пожарной безопасности.

Просмотров всего: 329

#МЧС #пожары #природа #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    всё одно и тоже каждый год у них особый режим и всё горит

  • Graf1977

    Graf1977
    14 минут назад

    какой дурак в такую погоду на природу отдыхать поедет?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 4

В центре Благовещенска две машины столкнулись и сбили пешехода (фото)
Происшествия 8

В Тынде студентка попыталась получить диплом за взятку
Происшествия 31

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на ФСБ в Хабаровске
Власть 36

Депутат благовещенской гордумы Оспанов решил досрочно сложить полномочия