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В центре Благовещенска две машины столкнулись и сбили пешехода (фото)

В центре Благовещенска две машины столкнулись и сбили пешехода (фото)
Фото: ИА "Сканер"

В субботу, 22 апреля, в самом центре Благовещенска произошла авария: на перекрестке улиц Пионерская – Красноармейская столкнулись два автомобиля. Кроме того, участники аварии зацепили девушку-пешехода. Всего в аварии пострадали шесть человек, на месте работают две бригады скорой помощи, сообщает ИА «Сканер».

Происшествие случилось около 16:30. По предварительной информации, автомобиль Mazda MPV ехал по улице Красноармейской со стороны улицы 50-летия Октября и на перекрестке собирался поворачивать налево. Второй участник ДТП – Honda Accord – двигался ему навстречу прямо. По информации очевидцев, Honda пересекала перекресток уже на запрещенный сигнал светофора.

Два автомобиля столкнулись, «хонду» отбросило на тротуар, где машина зацепила девушку. В итоге, кроме пешехода, оказалось еще пять пострадавших: трое в автомобилях Mazdа и двое в Hondа.

Просмотров всего: 1531

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • kolomizm154

    kolomizm154
    1 час назад

    Пацан к успеху шёл...на красный.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Чего гонять по городу?

    Выехал в поле и гоняй!

    Ни тебе людей, ни встречного транспорта.

  • Graf1977

    Graf1977
    17 минут назад

    -1 проскакун

  • Uran239

    Uran239
    6 минут назад

    Осторожно, даблоиды на дороге. Вообще, ради интереса, остановитесь у любого пешеходного перехода и посмотрите: в течении 5 минут, 2-3 даблоида обязательно будут гнать на жёлтый и заканчивать на красный.

  • marcepan

    marcepan
    29 секунд назад

    Про поле вспомнилось: одногруппник на машине, сдавая назад, в поле въехалв стоящий трактор. Так что... поле тоже не спасение

  • marcepan

    marcepan
    23 секунды назад

    Про поле вспомнилось: одногруппник на машине, сдавая назад, в поле въехал в стоящий трактор. Так что... поле тоже не спасение

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