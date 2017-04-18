В центре Благовещенска две машины столкнулись и сбили пешехода (фото)

Фото: ИА "Сканер"

В субботу, 22 апреля, в самом центре Благовещенска произошла авария: на перекрестке улиц Пионерская – Красноармейская столкнулись два автомобиля. Кроме того, участники аварии зацепили девушку-пешехода. Всего в аварии пострадали шесть человек, на месте работают две бригады скорой помощи, сообщает ИА «Сканер».

Происшествие случилось около 16:30. По предварительной информации, автомобиль Mazda MPV ехал по улице Красноармейской со стороны улицы 50-летия Октября и на перекрестке собирался поворачивать налево. Второй участник ДТП – Honda Accord – двигался ему навстречу прямо. По информации очевидцев, Honda пересекала перекресток уже на запрещенный сигнал светофора.

Два автомобиля столкнулись, «хонду» отбросило на тротуар, где машина зацепила девушку. В итоге, кроме пешехода, оказалось еще пять пострадавших: трое в автомобилях Mazdа и двое в Hondа.

Просмотров всего: 1531

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Василий Кленин