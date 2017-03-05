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Благовещенск очистят от незаконной рекламы

Благовещенск очистят от незаконной рекламы

Представители общественной палаты Благовещенска и Центра прикладной урбанистики занялись вопросом незаконной рекламы на улицах областной столицы. В ближайшее время планируется собрать рабочую группу и начать анализ городских улиц на предмет размещения рекламы, не соответствующей законодательству РФ. Чистку начнут в районе улиц Ленина – Калинина – Зейская – Шевченко.

«Одна из самых актуальных городских проблем – проблема визуального облика города. В частности, ее создает незаконно размещенная или не соответствующая нормам законодательства РФ реклама. Центром прикладной урбанистики было предложено несколько вариантов контроля и решения этой проблемы. Проект представителями общественной палаты был поддержан, началось формирование рабочей группы», – рассказала инициатор проекта Яна Кольцова.

Незаконная реклама – это рекламные материалы, размещенные на заборах, домах, столбах, электрощитовых и других, не предназначенных для этого и несогласованные с собственниками места.

Для решения проблемы незаконной рекламы предлагается переработать существующее положение о размещении рекламной продукции на территории города Благовещенска, создать реестр (карту) законной рекламы, а также памятку по легальному размещению рекламы для рекламодателей и рекламопроизводителей.

После сформирования рабочей группы, в которую войдут представители горадминистрации и горожане, чья деятельность не связана с рекламным бизнесом, будет проведена первая экспертиза района города, ограниченного «квадратом» улиц Ленина – Калинина – Зейская – Шевченко.

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • Дмитрий Николаевич

    Дмитрий Николаевич
    48 минут назад

    3.4

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