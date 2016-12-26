В «Библионочь» амурские книголюбы лепили горшки и изучали чучела животных

В пятницу, 21 апреля, с 18 до 23 часов в Амурской областной библиотеке прошла ежегодная «Библионочь». Было задействовано более 40 площадок, которые разместились на всех трех этажах и в книгохранилище.

В 18 часов в холле первым посетителям – а это были в основном школьники и студенты – презентовали выставку шаржей. В число героев попали амурские писатели, художники и музыканты. Самым популярным из них оказался амурский журналист и бард Александр Бобошко: художник Николай Левченко принес сразу два его шаржа. Чуть поодаль портреты писал ещё один известный художник – Михаил Шмаков, любитель всего самого яркого.

В отдельном зале было выставлено специальное оборудование для людей с ограничениями по зрению, были подготовлены кинопоказы фильмов с тифлокомментариями.

В другом крыле во всю мощь крутился гончарный круг, здесь делали глиняные горшки. Особенно большой интерес к процессу проявляли китайские студенты. Готовые фигурки тут же можно было расписать.

На третьем этаже проходил мастер-класс по росписи по ткани «Таёжные сказки» от преподавателей кафедры дизайна АмГУ Татьяны Авериной и Елены Брест.

Самой зрелищной площадкой стала выставка чучел некоторых животных и птиц, населяющих регион. Здесь можно было увидеть кабаргу, рысь, глухаря, белку, волка, медведя, колонка и других.

Птичье разнообразие было представлено на фотовыставке, свои знания можно было проверить на викторине. Экологическая тема продолжалась на втором этаже, где показывали фильмы о природе и читали стихи. Проходили географические и краеведческие викторины.

Подробнее про «Библионочь» в Благовещенске можно прочитать в рубрике «Культпросвет».

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Василий Кленин