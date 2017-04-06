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Коммунисты Благовещенска отпраздновали день рождения Ленина автопробегом

Коммунисты Благовещенска отпраздновали день рождения Ленина автопробегом

В субботу, 22 апреля, в день 147-летия Владимира Ленина коммуниста Благовещенска устроили автопробег. Эта акция проводится в областном центре уже в пятый раз. Десять машин с флагами проехали по улицам города и прежде всего сделали остановку у памятника вождю революции на главной площади.

У памятника выступили первый секретарь обкома КПРФ Роман Кобызов и первый секретарь горкома КПРФ Нина Тямкова. Затем автоколонна проехала по главным улицам Благовещенска. Также коммунисты посетили все общедоступные памятники Ленину в городе – в сквере ЦЭВа и рядом со школой № 6 – и возложили к ним цветы.

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#память #партии #транспорт

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Комментарии
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  • Ветерок100

    Ветерок100
    3 часа назад

    Да зравствует ЛЕНИН вождь пролетариата!

  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад

    Когда машины проезжали по Горького-Лазо, мы

    с внуком как раз собирались ехать на субботник,

    мостик красить.

    Я ему заранее рассказала, что в этот день и Ленин

    участвовал в первом субботнике. Мы помахали

    машинам. А он спросил- они поехали берег Зеи

    убирать?



  • Лютцов

    Лютцов
    2 часа назад

    Коммунисты были честны и последовательны и совершали пробег на изделиях отечественного автопрома или же на буржуйских машинах, произведенных на частных фабриках в капиталистических странах?



    Или же их слова, как у них это принято, снова расходятся с ихними же делами?

    Чего же они нынче вообще хотят? За что агитируют?

    За построение коммунистического общества?

    Нет?



    Так о чём вообще сейчас эта партия, эти люди и их действия?

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Что за чушь

  • архивная

    архивная
    59 минут назад

    Настоящие коммунисты были всегда за бесплатное качественное образование,за бесплатную медецину,за бесплатное жилье,у них и сейчас хорошая программа нацелена на повышения благосостояния народа,только их в думе меньше,большинство у фракции Единая Россия,вот и живём по законам,которые принимает партия большинства Единой России.

  • Хмык

    Хмык
    49 минут назад

    Гыг. Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не плакало.

    И после их автопробега жить стало лучше, жить стало веселее.

    Кстати. за ихние выхлопные газы компенсация народу будет?

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    15 минут назад

    между КПРФ и коммунистами разница как от земли до луны

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