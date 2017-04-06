Коммунисты Благовещенска отпраздновали день рождения Ленина автопробегом

В субботу, 22 апреля, в день 147-летия Владимира Ленина коммуниста Благовещенска устроили автопробег. Эта акция проводится в областном центре уже в пятый раз. Десять машин с флагами проехали по улицам города и прежде всего сделали остановку у памятника вождю революции на главной площади.

У памятника выступили первый секретарь обкома КПРФ Роман Кобызов и первый секретарь горкома КПРФ Нина Тямкова. Затем автоколонна проехала по главным улицам Благовещенска. Также коммунисты посетили все общедоступные памятники Ленину в городе – в сквере ЦЭВа и рядом со школой № 6 – и возложили к ним цветы.

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Василий Кленин