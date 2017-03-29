Военные объяснили перемещение техники на Дальнем Востоке

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В Интернете и СМИ появилась информация о том, что воинские подразделения отправляются на границу с Северной Кореей. Пресс-служба ВВО прокомментировала это: все перемещения военной техники в Восточном военном округе являются плановыми и связаны с боевой учебой, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», амурчане по What’sApp пересылают друг другу аудиозаписи, на которых разные люди рассказывают о колоннах военной техники, движущейся в сторону Приморского края. По их словам, в колонне есть и танки, и ракетные установки, и система «Град». Кроме того, люди видели вертолеты, которые сопровождали эти колонны.

«Все перемещения техники и войск проводятся в соответствии с планом боевой подготовки. В войсках округа идет проверка за зимний период обучения с 3 по 29 апреля. В рамках нее соединения поднимаются по тревоге и совершают марш-броски, в том числе на незнакомые полигоны», – пояснил Гордеев.

По его словам, в рамках первого этапа проверки прошло 22 учения. Кроме того, военные провели масштабные маневры по управлению группировками ПВО и авиации на полигоне «Телемба» в Бурятии – техника возвращается в том числе и оттуда.

«Также прошел выход артиллеристов в Забайкалье, и военные возвращаются оттуда», – добавил Гордеев.

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Василий Кленин