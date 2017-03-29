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22апреля
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Сегодня, 13:41 5

Военные объяснили перемещение техники на Дальнем Востоке

Военные объяснили перемещение техники на Дальнем Востоке
Фото:

В Интернете и СМИ появилась информация о том, что воинские подразделения отправляются на границу с Северной Кореей. Пресс-служба ВВО прокомментировала это: все перемещения военной техники в Восточном военном округе являются плановыми и связаны с боевой учебой, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», амурчане по What’sApp пересылают друг другу аудиозаписи, на которых разные люди рассказывают о колоннах военной техники, движущейся в сторону Приморского края. По их словам, в колонне есть и танки, и ракетные установки, и система «Град». Кроме того, люди видели вертолеты, которые сопровождали эти колонны.

«Все перемещения техники и войск проводятся в соответствии с планом боевой подготовки. В войсках округа идет проверка за зимний период обучения с 3 по 29 апреля. В рамках нее соединения поднимаются по тревоге и совершают марш-броски, в том числе на незнакомые полигоны», – пояснил Гордеев.

По его словам, в рамках первого этапа проверки прошло 22 учения. Кроме того, военные провели масштабные маневры по управлению группировками ПВО и авиации на полигоне «Телемба» в Бурятии – техника возвращается в том числе и оттуда.

«Также прошел выход артиллеристов в Забайкалье, и военные возвращаются оттуда», – добавил Гордеев.

Просмотров всего: 1745

#военные

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • СаняCh

    СаняCh
    4 часа назад

    Самое оперативное СМИ. Информация уже неделю как известна

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    4 часа назад

    Неделю как известна,но в ватсапе до сих пор паника)

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    4 часа назад

    С каких пор военные должны объясняться? Или сидит в тырнете богодув, типа генерал-майора на должности "по связям с общественностью", как г-н Маркин в СК, и отвечает нороту куда танки повезли? Бггг. Тяжёлая служба.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    4 часа назад

    Dr.SaVaNt

    Неделю как известна,но в ватсапе до сих пор паника)



    А Вы не читайте. Ещё лучше - отпишитесь от спама и дур с их роликами про "чистый четверг", дети на горшках, дети без горшков, шарик розовый, шарик голубой...

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