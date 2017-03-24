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22апреля
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Центр исследования качества воды в Благовещенске работает качественно

Центр исследования качества воды в Благовещенске работает качественно
Фото: www.ogirk.ru

Испытательный центр исследования качества воды «Амурских коммунальных систем» получил аккредитацию. Специалисты лабораторий круглосуточно проводят контроль качества питьевой воды из водопровода Благовещенска. Также в непрерывном режиме анализируются сточные воды.

За 2016 год специалистами АКС было взято 298 тысяч проб питьевой воды, сделано более 35 тысяч анализов состава сточных вод. НО использовать результаты анализов можно было только для собственных нужд.

В апреле испытательный центр исследования качества воды «Амурских коммунальных систем» был внесен в Реестр органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий, включая Национальную часть Единого реестра органов по сертификации. Таким образом, АКС получили возможность наряду с государственными структурами делать анализ питьевой и сточной воды.

Чтобы выполнить все требования органа аккредитации лаборанты, химики проходили дополнительное обучение, сам центр получил обновленное оборудование.

Лаборатории контроля поверхностных питьевых вод и лаборатория контроля подземных питьевых вод выполняют химические и санитарно-микробиологические исследования проб воды на всех этапах водоподготовки водозаборов Благовещенска, сообщает пресс-служба АКС.

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#ЖКХ

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