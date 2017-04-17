В Благовещенске спортсмены-конники откроют сезон конкуром

Фото: allur.ucoz.ru

В воскресенье, 23 апреля, в конноспортивном клубе «Аллюр» пройдут открытые соревнования Благовещенска по конному спорту, посвященные открытию сезона. Состязаться между собой будут наездники и скакуны клубов «Аллюр», «Адмирал», «Конный двор у дяди Саши», а также частные коневладельцы. Планируется 30 участников

Спортсмены примут участие в соревнованиях по преодолению препятствий. Конкур для начинающих всадников с высотой препятствий до 60 сантиметров и конкур до 100 сантиметров для более опытных спортсменов.

Начало соревнований в 13 часов. По окончании соревнований все желающие смогут покататься на лошадях и пони и совершить экскурсию по конюшне.

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#животные #спорт

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Василий Кленин