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Амурский самбист Самвел Казарян выиграл первенство Европы по самбо

Амурский самбист Самвел Казарян выиграл первенство Европы по самбо
Фото: www.minsportamur.ru

Амурский самбист Самвел Казарян завоевал золотую медаль на первенстве Европы, которое проходило в Праге. Он побеждает на этом соревновании уже второй год подряд. В воскресенье Самвел и его тренер Дмитрий Богодист и президент федерации самбо и дзюдо Амурской области Сергей Лиманов возвращаются в Благовещенск.

В первенстве Европы приняли участие спортсмены из 23 стран. Сборная России завоевала первое место, сообщает сайт областного минспорта. Россияне завоевали больше золотых медалей, чем все остальные команды вместе взятые: 25 медалей высшего достоинства из 40.

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#спорт

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Комментарии
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  • Blagfx

    Blagfx
    1 час назад

    Поздравляю, Самвел! Просто молодчина, так держать! Спортсменам из клуба "Витязь" есть на кого равняться!

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