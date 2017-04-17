Амурский самбист Самвел Казарян выиграл первенство Европы по самбо

Фото: www.minsportamur.ru

Амурский самбист Самвел Казарян завоевал золотую медаль на первенстве Европы, которое проходило в Праге. Он побеждает на этом соревновании уже второй год подряд. В воскресенье Самвел и его тренер Дмитрий Богодист и президент федерации самбо и дзюдо Амурской области Сергей Лиманов возвращаются в Благовещенск.

В первенстве Европы приняли участие спортсмены из 23 стран. Сборная России завоевала первое место, сообщает сайт областного минспорта. Россияне завоевали больше золотых медалей, чем все остальные команды вместе взятые: 25 медалей высшего достоинства из 40.

Просмотров всего: 145

#спорт

распечатать

Василий Кленин