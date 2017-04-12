В Тынде студентка попыталась получить диплом за взятку

Фото: regnum.ru

Студентка университета из Тынды передала преподавателю 28 тысяч рублей для получения положительного отзыва по дипломному проекту и оказания помощи в его защите. После решения суда ей придется заплатить 140 тысяч рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Тындинский районный суд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении студентки университета. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».

С учетом позиции государственного обвинителя Тындинской транспортной прокуратуры суд назначил взяткодателю наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей.

В отношении получившего взятку преподавателя возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Василий Кленин