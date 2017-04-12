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В Тынде студентка попыталась получить диплом за взятку

В Тынде студентка попыталась получить диплом за взятку
Фото: regnum.ru

Студентка университета из Тынды передала преподавателю 28 тысяч рублей для получения положительного отзыва по дипломному проекту и оказания помощи в его защите. После решения суда ей придется заплатить 140 тысяч рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Тындинский районный суд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении студентки университета. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».

С учетом позиции государственного обвинителя Тындинской транспортной прокуратуры суд назначил взяткодателю наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей.

В отношении получившего взятку преподавателя возбуждено и расследуется уголовное дело.

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#вузы #криминал #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Ужоссс))) 28 рублей - это ценник сейчас такой или мало. Я не понял?(((

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    В Тынде есть университет?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    ЛюсиТа

    В Тынде есть университет?



    Студентка из Тынды, а препод не знаю)))

  • Asom

    Asom
    1 час назад



    В Тынде студентка попыталась получить диплом за взятку



    Страшная, что ли?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Asom



    В Тынде студентка попыталась получить диплом за взятку



    Страшная, что ли?



    Чего сразу так, просто умная)))

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