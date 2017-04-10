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Сегодня, 09:06 11

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на ФСБ в Хабаровске

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на ФСБ в Хабаровске
Фото: rbc.ru

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) взяла на себя ответственность за нападение на приемную ФСБ в Хабаровске, сообщают «Ведомости». Об этом в Twitter информирует организация SITE Intelligence group, которая следит за активностью исламистов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», нападение на управление ФСБ по Хабаровскому краю произошло вечером в пятницу, 21 апреля. 17-летний житель Хабаровского края начал стрелять по людям в приемной ведомства. Погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей, а также сам нападавший.

По данным ФСБ, нападавший использовал оружие, которое похитил в городском тире, там же он застрелил находившегося в стрелковом клубе инструктора. «Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», – сообщал центр общественных связей ФСБ.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Странно. За теракт в Питере ответственность на себя ИГ брать не стала, а здесь, в Хабаровске, взяла. Причем, СК не видит связи напавшего на УФСБ с террористами.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Зигующий игиловец?

  • Дуshка

    Дуshка
    2 часа назад

    Они за всё на себя ответвенность берут. За все-все

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    ИГ* взяло на себя ответственность за убийство Джона Кеннеди и крушение Советского Союза.

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Помнится, ещё в начале 17 века Абу Бакар Аль-Багдади бушевал в своих царских палатах:

    Кто ни умрет, я всех убийца тайный:

    Я ускорил Феодора кончину,

    Я отравил свою сестру царицу,

    Монахиню смиренную... всё я!

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Гражданам России нет особой разницы кто возьмёт на себя такие преступления, факт в том, что эти преступления здесь происходят и с этим нужно бороться всеми доступными методами и средствами!

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    Что за бред((

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    как связаны ИГ(запрещеная) и Хабаровск. а тем более приемная СБ ?

    какую цель можно преследовать совершая такие акции на Дальнем Востоке, и в приемных спецслужб?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Да гон какой - то...

    Совсем уже людей за дятлов держат. Лучше бы про производство рассказали, что на ДВ выпускают и про жизнь селян рассказали.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    51 минута назад

    тут в общественном туалете кто-то накакал мимо унитаза, кто это возьмет на себя-госдеп(не запрещенная в РФ) или игил (запрещенная в РФ)

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    30 минут назад

    Мне кажется секрет прост.

    Если контролировать группу людей около Москвы ещё можно, то на ДВ, а в частности в Хабаровске – уже сложнее.

    То предстоящую дату выхода на митинг 12 июня, против коррупции, контролировать будет сложнее тоже.

    Вывод. Надо сюда и ИГ привязать и Ягу и ещё хрен знает каких леших)), только чтобы был аргумент – боьше троих не собираться!

    Ясно скажут– мы не против митингов)), мы мол, за безопасность!

    Разумеется случай в Хабаровске, это чьи то разборки или месть, ну а причина высосана из пальца.

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