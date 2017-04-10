ИГ взяло на себя ответственность за нападение на ФСБ в Хабаровске

Фото: rbc.ru

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) взяла на себя ответственность за нападение на приемную ФСБ в Хабаровске, сообщают «Ведомости». Об этом в Twitter информирует организация SITE Intelligence group, которая следит за активностью исламистов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», нападение на управление ФСБ по Хабаровскому краю произошло вечером в пятницу, 21 апреля. 17-летний житель Хабаровского края начал стрелять по людям в приемной ведомства. Погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей, а также сам нападавший.

По данным ФСБ, нападавший использовал оружие, которое похитил в городском тире, там же он застрелил находившегося в стрелковом клубе инструктора. «Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», – сообщал центр общественных связей ФСБ.

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#криминал #происшествия

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Василий Кленин