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Амурские медики научились избавлять пациентов от хронической боли

Амурские медики научились избавлять пациентов от хронической боли

Амурские нейрохирурги освоили уникальную методику. Вживляя специальные электроды в спинной мозг, они избавляют пациента от хронической боли. Пока сделана только одна такая операция, но в дальнейшем врачи надеются проводить их регулярно.

Одна пациентка подарила завотделением нейрохирургии АОКБ Эдуарду Хасаншину самостоятельно связанный кармашек, в котором она носила в нем пульт управления собственной болью. 31-летняя Татьяна из Бурейского района после операции на позвоночнике восемь месяцев почти не вставала с постели из-за сильнейшего болевого синдрома. Спасением для женщины стала уникальная операция, которую провели амурские врачи.

«То, что мы сделали, называется нейромодуляция. Это имплантация специальных спинальных электродов в позвоночный канал для стимуляции спинного мозга. Грубо говоря, нервная ткань проводит всегда только один импульс. И вот с помощью электродов, имплантированных в спинной мозг, с помощью электрического тока болевой замещается электрическим импульсом», – рассказала Эдуард Хасаншин.

Полчаса в руках нейрохирургов – и невыносимая боль превращается в едва заметное покалывание. Теперь у Татьяны в спине электроды, а в руке – прогамматор, для того, чтобы регулировать силу электрического импульса. Оптимальный выбор параметров достигается за несколько дней. Эффект от примененной методики пациентка воспринимает как чудо.

« Всё изменилось! Абсолютно всё изменилось! Даже не знаю, как объяснить. Сразу села, хожу. Ну, теперь меня уже на месте не удержать. Теперь я уже хожу, хожу, хожу. Боли нет», – рассказала Татьяна.

Нейромодуляцию применяют для больных, страдающих хронической неизлечимой болью после операций, спастическим синдромом, болезнью Паркинсона, осложнениями после инсульта и многими другими патологиями. Электрический импульс в спинномозговом канале позволяет устранять проблему навсегда, говорят врачи. Однако для этого временные электроды необходимо заменить на постоянные, а довольно громоздкий пульт управления – на специальный датчик, который вшивают прямо под кожу. Этот этап пока выполняют только в федеральных центрах нейрохирургии, ближайший из которых находится во Владивостоке. Туда на днях отправилась и Татьяна.

«Почему так происходит? Почему мы сами не ставим постоянные электроды сегодня? Потому что установка этих электродов – это федеральная квота. И стоимость одного электрода – более миллиона рублей. Мы в следующем году планируем все-таки попасть в этот список федеральных квот. Тогда мы сможем уже устанавливать постоянные», – пояснил Эдуард Хасаншин.

Стоимость временных электродов – около 70 тысяч рублей. Пациентам их будут устанавливать бесплатно. В планах на следующий год у амурских врачей – провести не менее 10 таких операций, и постепенно увеличивать их количество, ведь, по примерным подсчетам, больных, которым можно помочь такой методикой, в Приамурье несколько сотен. А сейчас нейрохирурги планируют прооперировать еще одну пациентку. Олеся также перенесла операции на позвоночнике, и вот уже четыре года она инвалид, передвигается только с опорой.

«После этой операции есть надежда, что я смогу обходиться без трости и вести полноценную жизнь дальше. Хотелось бы заняться спортом», – признается Олеся.

Врачи обещают, что сделать шаг к полноценной жизни без боли Олеся сможет уже на следующей неделе.

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#здоровье #наука

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Комментарии
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  • agbor

    agbor
    1 час назад

    Сначала сделают операцию непонятно как, что у человека боли остаются, а потом избавляют от этих болей, бред. Научитесь нормально оперировать, съездите к корейским коллегам и поучитесь. Здесь после операции на позвоночнике люди по 5 дней лежат не вставая, и не факт, что болей потом не будет, а в Корее в этот же день встают на ноги и ни о каких болей после операции и речи быть не может, сам лично оперировался.

  • Айболит

    Айболит
    7 минут назад

    ++++!!!

  • DimonS

    DimonS
    2 минуты назад

    Хроничекие боли только после неудачных операций случаются? Круто! Диссертацию пишите! Пусть вам те же больные онкологией или радикулитом ее подпишут. Может и премию дадут.

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