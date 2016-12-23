Депутат Благовещенской гордумы Оспанов решил досрочно сложить полномочия

Фото: www.inop.ru

Депутат Благовещенской городской Думы Галихан Оспанов написал заявление о досрочном сложении своих полномочий. Об этом редакции ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе гордумы. На ближайшем заседании думы – 27 апреля – оно будет рассмотрено. А в конце марта 2017 года депутат написал заявление о выходе из партии «Единая Россия».

Галихан Болатович Оспанов в гордуме является зампредседателя комитета по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства. Ранее председателем этого комитета был Александр Сакания. Оба они являлись учредителями строительной компании «Городок». В сентябре 2016 года Сакания сложил с себя депутатские полномочия, а в декабре в отношении него возбудили уголовное дело, обвиняя в растрате и невыплате зарплаты. Как сообщало ИА «Амур.инфо», правоохранительные органы вели проверку деятельности других учредителей компании – Виктора Лабушева и Галихана Оспанова.

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Василий Кленин