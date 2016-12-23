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Депутат Благовещенской гордумы Оспанов решил досрочно сложить полномочия

Депутат Благовещенской гордумы Оспанов решил досрочно сложить полномочия
Фото: www.inop.ru

Депутат Благовещенской городской Думы Галихан Оспанов написал заявление о досрочном сложении своих полномочий. Об этом редакции ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе гордумы. На ближайшем заседании думы – 27 апреля – оно будет рассмотрено. А в конце марта 2017 года депутат написал заявление о выходе из партии «Единая Россия».

Галихан Болатович Оспанов в гордуме является зампредседателя комитета по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства. Ранее председателем этого комитета был Александр Сакания. Оба они являлись учредителями строительной компании «Городок». В сентябре 2016 года Сакания сложил с себя депутатские полномочия, а в декабре в отношении него возбудили уголовное дело, обвиняя в растрате и невыплате зарплаты. Как сообщало ИА «Амур.инфо», правоохранительные органы вели проверку деятельности других учредителей компании – Виктора Лабушева и Галихана Оспанова.

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#гордума #городская власть #происшествия

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Комментарии
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  • Парфен

    Парфен
    2 часа назад

    Кто следующий на вылет?

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    На воре шапка горит. Пора валить

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Ничего личного, но напомнило:

    В. В. Маяковский ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН.

    Российской коммунистической партии посвящаю. ...

    Я себя. под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше,

    Я боюсь этих строчек тысячи, как мальчишкой боишься фальши.

    Можете подставлять слова по своему вкусу и пониманию ситуации.

  • Морской человек

    Морской человек
    22 минуты назад

    Где же комментарии патриотов ЕдРа? Что это происки ЛДПР и лично товарища Труша?

    Сказать нечего? Или не ожидали, что в ваших рядах есть такие недостойные.

    Двуличные вы, поклонники едра.

  • Парфен

    Парфен
    11 минут назад

    Морской человек

    Где же комментарии патриотов ЕдРа? Что это происки ЛДПР и лично товарища Труша? Сказать нечего? Или не ожидали, что в ваших рядах есть такие недостойные. Двуличные вы, поклонники едра.



    Команды фас не было, да и не за то им деньги платят

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