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В Хабаровске напали на приемную управления ФСБ, есть погибшие

В Хабаровске напали на приемную управления ФСБ, есть погибшие
Фото: www.rbc.ru

В пятницу вечером, 21 апреля, было совершено вооруженное нападение на управление ФСБ в Хабаровске. В результате перестрелки погибли два человека, еще один пострадал, сообщает РБК. Нападавший был застрелен. «ДВ-Новости» уточняют, что среди сотрудников ФСБ погибших нет.

Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В результате нападения погиб сотрудник спецслужбы и посетитель, еще один человек получил ранения. Предполагаемый преступник был застрелен.

«21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», – рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что погибший посетитель – гражданин одной из стран СНГ.

Человек, вошедший в приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю, открыл беспорядочный огонь, рассказал собеседник РБК в спецслужбе. «Стрелял в тех, кого видел», – отметил он.

В Хабаровске перекрыта улица Шеронова, на которой расположено здание управления ФСБ, рассказал РБК сотрудник кафе «Синьор Помидор», которое находится на той же улице. «Никакого взрыва, хлопка или стрельбы мы не слышали. Сейчас периметр оцеплен никого не пускают ни машины, ни людей. Есть автомобили полиции, проезжала одна пожарная машина, скорой не видно», — отметил собеседник. На месте происшествия находятся бойцы ОМОНа и пожарные, сообщил РБК сотрудник медцентра «Ситилаб», расположенного неподалеку от места ЧП.

Просмотров всего: 2865

#Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
Показать все (86) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Улица Шевронова? А не Шеронова?

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    ФСБ на Шеронова. В Хабаровске Шевронова улицы нет.

  • Иллидана

    Иллидана
    3 часа назад

    Шеронова. Говорят, весь центр на ушах стоит.

  • банбан

    банбан
    2 часа назад

    Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена — это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения

  • банбан

    банбан
    2 часа назад

    Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена — это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Tуман

    ФСБ на Шеронова. В Хабаровске Шевронова улицы нет.



    Вы еще про пыточную в Карбышева расскажите)))

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    хабаровские партизаны? нет?

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    Военное обозрение ● Новости

    Установлена личность хабаровского "стрелка"

    Сегодня, 13:50

    Центр общественных связей ФСБ сообщает некоторые подробности о нападении на общественную приёмную УФСБ по Хабаровскому краю. Стало известно о том, что установлена личность человека, который осуществил нападение. Им является местный житель 1999 года рождения. Из сообщения пресс-службы:

    Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена - это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе.

    Ранее было сообщено о том, что злоумышленник не пересекая установленную зону технического контроля, открыл стрельбу в здании УФСБ по Хабаровскому краю, в результате чего погиб сотрудник Федеральной службы безопасности и один из посетителей. Ещё один посетитель получил ранение и доставлен в одну из больниц города Хабаровска. Преступник во время перестрелки был убит.

    По сообщениям ЦОС ФСБ, оба посетителя, по которым открыл огонь А.Конев, являлись «гражданами стран СНГ». Точных сведений об их гражданстве на данную минут не поступало.

    На данный момент в районе расположения здания УФСБ по Хабаровскому краю действует оцепление. Изменены маршруты движения общественного транспорта.

    Сотрудникам полиции, находящимся в оцеплении, приходятся сообщать недовольным гражданам, желающим попасть в отделения различных структур в том же районе Хабаровска, о проходящей спецоперации.

    Вот и однополчане амурской волны отметились

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Уже сказали, что нацист какой - то)))

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    Ну че,вертекс,до чего нацистов так власть довела?Ты же сочувствующий убиенному фашику

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Сергей Сергеевич

    хабаровские партизаны? нет?



    Гастарбайтерам еще проживание выдавайте...

    ДБ

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Ты ерунду не говори, и мне не прививай какое - то сочувствие.

    Такие, как ты. походу в 37 - ом на соседей стучали и хатки московские отжимали.

    Не, в обиду. Я простой работяга и вижу что к чему.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    а расследование уже провели? может портрет хитлера во внутреннем кармане обнаружен? железный крест? или труп уже начал давать показания? разве нет?

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    vertex

    Ты ерунду не говори, и мне не прививай какое - то сочувствие.

    Такие, как ты. походу в 37 - ом на соседей стучали и хатки московские отжимали.

    Не, в обиду. Я простой работяга и вижу что к чему.



    Так не визжи о чем не знаешь,работяга

    А то так недолго и в одну шеренгу с поклонниками нацистов встать

    А у меня к этим-генетическое неприятие,если что!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Сергей Сергеевич

    а расследование уже провели? может портрет хитлера во внутреннем кармане обнаружен? железный крест? или труп уже начал давать показания? разве нет?



    Зачем его проводить. У него наверное индийские скрепы обнаружили

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    Сергей Сергеевич

    а расследование уже провели? может портрет хитлера во внутреннем кармане обнаружен? железный крест? или труп уже начал давать показания? разве нет?



    У современных идиотов есть привычка все свои действия в соцсети выкладывать

    Одна из версий

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    99 года рождения. несовершеннолетний? а огонь открыл? зажигалка или спички был?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    АК-47

    Сергей Сергеевич

    а расследование уже провели? может портрет хитлера во внутреннем кармане обнаружен? железный крест? или труп уже начал давать показания? разве нет?



    У современных идиотов есть привычка все свои действия в соцсети выкладывать

    Одна из версий



    Хоть о чем - то здраво рассуждаешь. Действительно дятлы.

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    Сергей Сергеевич

    99 года рождения. несовершеннолетний? а огонь открыл? зажигалка или спички был?



    дак как бы и 18 уже

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    А ты на Кавказе зайди в дальний аул и удивишься,как там мальчонки с акм играют!

    Незаконный оборот оружия,как не крути,он-есть,идиоты-в наличии!

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    это фраерок-женишок, вертрикс ни когда не визжит, он правильный и не дурень упоротый, и не гнида едросовская, в отличии едротролей дерма в ушах и глазах не имеет.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Во вторник, 11 апреля, в 19.16 по немецкому времени в Дортмунде прогремели три взрыва. Пострадал автобус с командой хозяев, которая отправлялась на матч Лиги чемпионов против "Монако". Игра должна была начаться в 20.45, но ее в итоге перенесли на сутки.

    Взрывы произошли в 40 метрах от входа в отель L'Arrivée. Уже к утру следующего дня полиция назвала случившееся терактом. К счастью, никто не погиб, большинство дортмундцев отделались испугом, и лишь защитник Марк Бартра получил ранение, был экстренно доставлен в больницу и перенес операцию на руке. Сейчас с ним все хорошо. Бартра сидел в конце автобуса с правой стороны, ближе всех к взрыву.

    Изначально в деле был "исламский след" – на месте преступления полицейские нашли несколько записок, где упоминались бомбардировки Сирии немецкими самолетами, ИГИЛ (запрещенная в России организация) и даже лично Ангела Меркель. Однако у экспертов улики вызвали вопросы – уже тогда возникли подозрения, что это фейк, попытка увести по ложному следу.

    А чего про это не написали???

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Сергей Сергеевич

    это фраерок-женишок, вертрикс ни когда не визжит, он правильный и не дурень упоротый, и не гнида едросовская, в отличии едротролей дерма в ушах и глазах не имеет.



    Я ни едрос, ни лдпровец, я простой беспартийный человек, за это меня и банят постоянно, на данном ресурсе.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    а у меня один тупой вопрос, что заставило 18-летнего пацана пойти на самоубийство. ненависть к путинскому режиму? разве нет?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    АК-47

    А ты на Кавказе зайди в дальний аул и удивишься,как там мальчонки с акм играют!

    Незаконный оборот оружия,как не крути,он-есть,идиоты-в наличии!



    Герой России порядок блюдет. И клал он на всех.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Сергей Сергеевич

    а у меня один тупой вопрос, что заставило 18-летнего пацана пойти на самоубийство. ненависть к путинскому режиму? разве нет?



    Зомбирован наверное был. Зомби атакуют)))

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    Сергей Сергеевич

    это фраерок-женишок, вертрикс ни когда не визжит, он правильный и не дурень упоротый, и не гнида едросовская, в отличии едротролей дерма в ушах и глазах не имеет.



    Четкая характеристика

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    да ладно, вертрекс мне тут обожают. но вопрос остается. кто этот, в 18-лет герой? сумашедший? политический боец? новость конечно ошарашивающия. хотя к этому всё и идет. я не удивился сильно, но не думал, что так быстро даедет до ДВ.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Сергей Сергеевич

    да ладно, вертрекс мне тут обожают. но вопрос остается. кто этот, в 18-лет герой? сумашедший? политический боец? новость конечно ошарашивающия. хотя к этому всё и идет. я не удивился сильно, но не думал, что так быстро даедет до ДВ.



    Да Я сам офигел, даже и не знаю, что сказать. В 18 лет так тупо умереть...

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    АК-47

    vertex

    Ты ерунду не говори, и мне не прививай какое - то сочувствие.

    Такие, как ты. походу в 37 - ом на соседей стучали и хатки московские отжимали.

    Не, в обиду. Я простой работяга и вижу что к чему.



    Так не визжи о чем не знаешь,работяга

    А то так недолго и в одну шеренгу с поклонниками нацистов встать

    А у меня к этим-генетическое неприятие,если что!



    Ух ты. Представитель избранного народа?

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    Поточней?

    А твои родители -деды воевали на стороне фашистов?

    Ну как минимум-бандеровцы или власовцы?

    Дезертиры?

    На зоне отсиделись?

    Яблочко от яблони оно недалеко падает

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Многие ненавидят путинский режим. Вот и результат.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Что-то мне тут ни политики ни национализма не видится.

    Есть три вещи из-за которых убивают: деньги, женщины, месть.

    Ах, да. Еще страх забыл

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    да результат-то как-то не очень, хреноватенький

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    молокан

    АК-47

    vertex

    Ты ерунду не говори, и мне не прививай какое - то сочувствие.

    Такие, как ты. походу в 37 - ом на соседей стучали и хатки московские отжимали.

    Не, в обиду. Я простой работяга и вижу что к чему.



    Так не визжи о чем не знаешь,работяга

    А то так недолго и в одну шеренгу с поклонниками нацистов встать

    А у меня к этим-генетическое неприятие,если что!



    Ух ты. Представитель избранного народа?



    Все время мне пытается, что -то чуждое мне привить. Зачем? Может ему так удобно.

    Кстати, про генетическое неприятие он сам определился))) Доктор Менгеле отдыхает в деревушке после его слов

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Хмык

    Что-то мне тут ни политики ни национализма не видится.

    Есть три вещи из-за которых убивают: деньги, женщины, месть.

    Ах, да. Еще страх забыл



    А смысл? Какой гбник был любовником его девушки или чего? Непонятно, или они оба были сидриллы? Ничего из новости неизвестно. Ревность наверное.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    гбэшника завалить на службе это ДУРЬ или показательная казнь. если просто месть, просчитать да по дороге домой или в магазин пулю в затылок и фсё. тут приемная. не уважаемые тут чё-то не-то

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    vertex

    Хмык

    Что-то мне тут ни политики ни национализма не видится.

    Есть три вещи из-за которых убивают: деньги, женщины, месть.

    Ах, да. Еще страх забыл



    А смысл? Какой гбник был любовником его девушки или чего? Непонятно, или они оба были сидриллы? Ничего из новости неизвестно. Ревность наверное.



    Я так понял, что он зашел нерусских мочить



  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    Хмык

    vertex

    Хмык

    Что-то мне тут ни политики ни национализма не видится.

    Есть три вещи из-за которых убивают: деньги, женщины, месть.

    Ах, да. Еще страх забыл



    А смысл? Какой гбник был любовником его девушки или чего? Непонятно, или они оба были сидриллы? Ничего из новости неизвестно. Ревность наверное.



    Я так понял, что он зашел нерусских мочить



    Так проще и эффективней идти на рынок!

    Это просто показательное-типа всех и везде могут!

    Исполнитель-малолетний идейный идиот,доставил своим и не только родителям горя

    Жертва пропаганды фашистов-нацпатриотов типа волны пошла чинить разборки

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    в гэбню? хмык а кто черных в контору пустит?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Хмык

    vertex

    Хмык

    Что-то мне тут ни политики ни национализма не видится.

    Есть три вещи из-за которых убивают: деньги, женщины, месть.

    Ах, да. Еще страх забыл



    А смысл? Какой гбник был любовником его девушки или чего? Непонятно, или они оба были сидриллы? Ничего из новости неизвестно. Ревность наверное.



    Я так понял, что он зашел нерусских мочить



    Может он правды по всем инстанциям не добился и накипело? Мы же ничего не знаем. По крайней меря я.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сергей Сергеевич

    в гэбню? хмык а кто черных в контору пустит?



    Я о том же, или там уже по знакомству тоже устраивают???

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    АК-47

    Хмык

    vertex

    Хмык

    Что-то мне тут ни политики ни национализма не видится.

    Есть три вещи из-за которых убивают: деньги, женщины, месть.

    Ах, да. Еще страх забыл



    А смысл? Какой гбник был любовником его девушки или чего? Непонятно, или они оба были сидриллы? Ничего из новости неизвестно. Ревность наверное.



    Я так понял, что он зашел нерусских мочить



    Так проще и эффективней идти на рынок!

    Это просто показательное-типа всех и везде могут!

    Исполнитель-малолетний идейный идиот,доставил своим и не только родителям горя



    Закопают за 900 рублей от государства в мешок и в бурку диаметром 4000мм)))

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Сергей Сергеевич

    в гэбню? хмык а кто черных в контору пустит?



    рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что погибший посетитель – гражданин одной из стран СНГ.



  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    вертрикс, далеки вы уважаемый от этих дел, не по-знакомству, а по связям родовым, ну на крайняк по половым. поверте

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Хмык

    Сергей Сергеевич

    в гэбню? хмык а кто черных в контору пустит?



    рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что погибший посетитель – гражданин одной из стран СНГ.



    Сначало гражданство кому попало дают и зазывают, потом мучаются.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сергей Сергеевич

    вертрикс, далеки вы уважаемый от этих дел, не по-знакомству, а по связям родовым, ну на крайняк по половым. поверте



    Извините, но это не мое))) Если уж там такое происходит, то что об других обществах говорить.

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    ольга лебедева

    Многие ненавидят путинский режим. Вот и результат.



    Идти убивать?На выборы цуки не ходят,а людей убивать-вы оправдываете убийство?

    Грех,конечно,но вам того же

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    АК-47

    Поточней?

    А твои родители -деды воевали на стороне фашистов?

    Ну как минимум-бандеровцы или власовцы?

    Дезертиры?

    На зоне отсиделись?

    Яблочко от яблони оно недалеко падает



    Мой один дед убивал фашистов под Воронежем, румыны там его порезали хорошо в рукопашной.

    Второй дед тело обожженое в танке горел.

    Царствие им Небесное.

    Простые люди сражались за Родину.

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    Так почему внучек сочувствует нацистам и радуется смерти простых служивых?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сейчас эта петушарня заседанцев сразу свалит за бугор.

    А страдать как обычно и защищать свои дома пойдут простые люди.

  • full

    full
    1 час назад

    У меня с русским языком проблема, кто нибудь может объяснить?-

    среди сотрудников ФСБ погибших нет.

    В результате нападения погиб сотрудник спецслужбы и посетитель

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    vertex

    АК-47

    Поточней?

    А твои родители -деды воевали на стороне фашистов?

    Ну как минимум-бандеровцы или власовцы?

    Дезертиры?

    На зоне отсиделись?

    Яблочко от яблони оно недалеко падает



    Мой один дед убивал фашистов под Воронежем, румыны там его порезали хорошо в рукопашной.

    Второй дед тело обожженое в танке горел.

    Царствие им Небесное.

    Простые люди сражались за Родину.



    Мой дед умер в 97-м,причины-ранения в ВОВ,отсутствие должной медицины ,паралич,он не видел этого вертепа,не знали они,как воспользуются их победами партийцы в 90-е!

    Но это не повод оправдывать всякого ублюдка,который бежит шмалять по людям хоть в управе,хоть на рынке!

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    full

    У меня с русским языком проблема, кто нибудь может объяснить?-

    среди сотрудников ФСБ погибших нет.

    В результате нападения погиб сотрудник спецслужбы и посетитель



    могут быть проблемы с грамотностью редакторов

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    если про родову, моему деду сказать, что у русских будут полицаи, мля. фиг его знает. в белоруссии дед дважды участвовал в повешании полицаев. а один раз полицаю прямо в сенях голову отрубили, стрелять было нельзя, в разведке были. вот такая правда, про всё это бабушка после его смерти рассказала, сам он о войне не чего нам не говорил

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    А вы сами с ветеранами давно разговаривали?

    Едру они в принципе благодарны

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    1 час назад, источник: Интерфакс

    Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске

    Молодой человек 1999 года рождения, застреливший сотрудника ФСБ и посетителя, возможно, был неонацистом.

    Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Мужчиной, который в пятницу устроил стрельбу в приемной управления ФСБ в Хабаровске и был ликвидирован, оказался житель Хабаровского края, предположительно, имеющий отношение к неонацистам, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

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    При нападении на приемную УФСБ в Хабаровске убиты три человека

    «Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена — это уроженец и житель Хабаровского края Конев А. В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», — сказали в пятницу «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ. Там отметили, что оперативно-следственные действия продолжаются.

    Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в результате нападения на приемную УФСБ по Хабаровскому краю погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей, а нападавший был уничтожен.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    АК-47

    Так почему внучек сочувствует нацистам и радуется смерти простых служивых?

    простых служивых? вопрос? а кому прислужатют эти "простые"- ротенбергам, путину, газпрому все-таки, и уж явно не русскому народу, а если так. то чего жалеть их

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    АК-47

    Так не визжи о чем не знаешь,работяга

    А то так недолго и в одну шеренгу с поклонниками НАЦИСТОВ встать

    А у меня к этим-генетическое неприятие,если что!



    у тебя видимо генетическое приятие к исламистам-игиловцам?



    Напавший на приёмную ФСБ в Хабаровске два года назад принял ИСЛАМ

    https://life.ru/t/новости/1000751/napavshii_na_priiomnuiu_fsb_v_khabarovskie_dva_ghoda_nazad_prinial_islam



  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    херня какаято...в Хабаровске 18 летний неонацист-игиловец напал на ФСБ с оружием..

    каждое слово- полный Пэ.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    насчет ислама это ГУД, видно и роспись его в присяге нашлась. ПРОСТОРЖУНЕМАГУ, а ГОСДЕПУ он случайна не присягал?

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    исламист-неонацист, гб пора стихи писать, как-то рифма

  • Алекс К

    Алекс К
    54 минуты назад

    бред для хомяков.

    вона боты раздухарились,дидов вспоминают

  • Vlad2

    Vlad2
    52 минуты назад

    Алекс К

    херня какаято...в Хабаровске 18 летний неонацист-игиловец напал

    каждое слово- полный Пэ.



    неонацист-игиловец! ПолныйПЦ, ржунимагу

  • АК-47

    АК-47
    52 минуты назад

    Сергей Сергеевич

    АК-47

    А вы сами с ветеранами давно разговаривали?

    Едру они в принципе благодарны

    милок, я тебе больше скажу, годков мне немало, не знаю что сказал бы мои предки, славу Богу они не узнали,что такое мерзкое педро и путин. я одним горд, что там они пригласят меня к столу и нальют что надо. по тому что имею такие же боевые награды как у них. да и сила не в деньгах, а в правде и справедливости. а прислужников путина мне как-то не особо





    Милуйся с женой,если че,а вот просрали страну такие как ты,великовозрастные,а теперь нам в вину ставите,что не тем служим?А кому ты служил,когда СССР растащили?Вы же сами предали-продали страну!Ну че,нажевалмсь жвачки да натянули вас на джинсы!

    Спасибо,че!

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    50 минут назад

    да ладно, и тебя вспомним если помрешь

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    46 минут назад

    АК-47

    Сергей Сергеевич

    АК-47

    А вы сами с ветеранами давно разговаривали?

    Едру они в принципе благодарны

    милок, я тебе больше скажу, годков мне немало, не знаю что сказал бы мои предки, славу Богу они не узнали,что такое мерзкое педро и путин. я одним горд, что там они пригласят меня к столу и нальют что надо. по тому что имею такие же боевые награды как у них. да и сила не в деньгах, а в правде и справедливости. а прислужников путина мне как-то не особо





    Милуйся с женой,если че,а вот просрали страну такие как ты,великовозрастные,а теперь нам в вину ставите,что не тем служим?А кому ты служил,когда СССР растащили?Вы же сами предали-продали страну!Ну че,нажевалмсь жвачки да натянули вас на джинсы!

    Спасибо,че!

    путину и ему подобным скажи спасибо он же ублюдков типа горбача, и ельцина-алкаша обихаживал, и кресный отец в законе был вор-питерский собчак. разве нет?

  • Vlad2

    Vlad2
    44 минуты назад

    АК-47

    Сергей Сергеевич

    АК-47

    А вы сами с ветеранами давно разговаривали?

    Едру они в принципе благодарны

    милок, я тебе больше скажу, годков мне немало, не знаю что сказал бы мои предки, славу Богу они не узнали,что такое мерзкое педро и путин. я одним горд, что там они пригласят меня к столу и нальют что надо. по тому что имею такие же боевые награды как у них. да и сила не в деньгах, а в правде и справедливости. а прислужников путина мне как-то не особо





    Милуйся с женой,если че,а вот просрали страну такие как ты,великовозрастные,а теперь нам в вину ставите,что не тем служим?А кому ты служил,когда СССР растащили?Вы же сами предали-продали страну!Ну че,нажевалмсь жвачки да натянули вас на джинсы!

    Спасибо,че!



    Нихера тебя пучит! Ты то че сейчас жуешь. Как бы не пришлось скоро всем "жувать последний и без соли". Кому будешь спасибо говорить?

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    43 минуты назад

    да 47, а у вас что жены нет? так нынче беспромлем, можешь и с мужиком миловаться

  • Циник

    Циник
    37 минут назад

    сережа сережавечь такую ахинею несет...

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    33 минуты назад

    может и несу, извинямся, а в чем херня-то?

  • Циник

    Циник
    28 минут назад

    Сергей Сергеевич

    может и несу, извинямся, а в чем херня-то?



    вот с чего ты взял, что погибший был "черным" и пришел устраиваться на работу?

  • full

    full
    26 минут назад

    Пару лет назад я приводил на форуме пример, когда в автобусе Хабаровска переругались дед и нацик. Нацик был характерно одет. Тогда я этот пример привел в смысле того, что мы тычем пальцами на Украину, а своими нацистами не занимаемся. Ну вот, через два года петух подрос и начал клеваться.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    24 минуты назад

    вот уж я этой фигни точно не писал. черный устраиваться в контору? да это полная ржака.

  • Циник

    Циник
    22 минуты назад

    Сергей Сергеевич

    вот уж я этой фигни точно не писал. черный устраиваться в контору? да это полная ржака.



    » Сергей Сергеевич , сегодня, 20:47

    вертрикс, далеки вы уважаемый от этих дел, не по-знакомству, а по связям родовым, ну на крайняк по половым. поверте

  • молокан

    молокан
    21 минута назад

    Да и вообще никто не знает, кто там погиб, кто не там погиб, кто стрелял, в кого стреляли. Очевидцев, среди форумчан, нету. А как у нас новости пишутся, это ж хорошо известно.

    Информационный голод. А кушать хочется.

  • банбан

    банбан
    19 минут назад

    оружие взял в стрелковом клубе в котором занимался - убив при этом инструктора,сбшник кстати по фото и фио нацмен

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    17 минут назад

    циник, вы опоздали к ужину, там диалог шел мало-мало о другом, ответ был дан в другом контексте, и тому кому он был нужен, а вас этот пост не касался для понимания

  • anschutka

    anschutka
    15 минут назад

    Напавший на управление ФСБ по Хабаровскому краю использовал оружие, которое было украдено из местного стрелкового клуба, рассказали источники РБК в ФСБ. Всего из клуба похитили 40 единиц оружия

    Подробнее на РБК:

    http://www.rbc.ru/society/21/04/2017/58fa03179a7947b53a0cb8bd?from=main

  • Циник

    Циник
    15 минут назад

    Сергей Сергеевич

    циник, вы опоздали к ужину, там диалог шел мало-мало о другом, ответ был дан в другом контексте, и тому кому он был нужен, а вас этот пост не касался для понимания



    а с чего вы взяли, что он "черный"?

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    14 минут назад

    вообще запутали, стрелковый клуб-приемная ФСБ, тьфу блин, лажа какая-то

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    13 минут назад

    ладно, пошел читать РБК

  • sabotazh

    sabotazh
    11 минут назад

    Оружие из которого убили фсбшника принадлежит стрелковому клубу Хаммер в северном. Поехали туда разбираться на месте обнаружили труп инструктора по стрельбе. Из этого тира похищено все оружие. - пришло в одной из групп вацапа.

  • банбан

    банбан
    9 минут назад

    http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/04/21/65384/#p3028712

  • Kim

    Kim
    3 минуты назад

    Барабан это все ЛОЖЬ,...ДЕЖЬ и ПРОВОКАЦИЯ!!!

  • Алекс К

    Алекс К
    57 секунд назад

    Сергей Сергеевич

    вот уж я этой фигни точно не писал. черный устраиваться в контору? да это полная ржака.



    это да...товарищи с неславянскими именами теперича везде.

    и в полиции,и не удивлюсь если в ....Б.

    сегодня только видел в поликлинике,врач..с первого разаз не прочитал ее имя-фамилию..

    спасибо сами занете кому,че уж

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