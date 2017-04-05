В Хабаровске напали на приемную управления ФСБ, есть погибшие

Фото: www.rbc.ru

В пятницу вечером, 21 апреля, было совершено вооруженное нападение на управление ФСБ в Хабаровске. В результате перестрелки погибли два человека, еще один пострадал, сообщает РБК. Нападавший был застрелен. «ДВ-Новости» уточняют, что среди сотрудников ФСБ погибших нет.

Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В результате нападения погиб сотрудник спецслужбы и посетитель, еще один человек получил ранения. Предполагаемый преступник был застрелен.

«21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», – рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что погибший посетитель – гражданин одной из стран СНГ.

Человек, вошедший в приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю, открыл беспорядочный огонь, рассказал собеседник РБК в спецслужбе. «Стрелял в тех, кого видел», – отметил он.

В Хабаровске перекрыта улица Шеронова, на которой расположено здание управления ФСБ, рассказал РБК сотрудник кафе «Синьор Помидор», которое находится на той же улице. «Никакого взрыва, хлопка или стрельбы мы не слышали. Сейчас периметр оцеплен никого не пускают ни машины, ни людей. Есть автомобили полиции, проезжала одна пожарная машина, скорой не видно», — отметил собеседник. На месте происшествия находятся бойцы ОМОНа и пожарные, сообщил РБК сотрудник медцентра «Ситилаб», расположенного неподалеку от места ЧП.

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#Дальний Восток #происшествия

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Василий Кленин