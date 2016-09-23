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21апреля
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В городах и районах Приамурья в родительский день автобусы будут ездить на кладбища

В городах и районах Приамурья в родительский день автобусы будут ездить на кладбища
Фото: amurobl.ru

В родительский день, 25 апреля, в Амурской области общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. По одному дополнительному маршруту подвоза населения к местам захоронений появится в Архаринском, Бурейском, Константиновском, Магдагачинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском, Серышевском районах, в городе Тында, а так же в поселке Прогресс.

В Райчихинске 23 и 24 апреля к месту захоронения будет организовано дополнительное автобусное движение. В эти дни планируется совершить по четыре рейса, а 25 апреля с 9:00 до 17:00 через каждые 30–40 минут.

В Белогорске за три дня и в родительский день к кладбищу в границах Серышевского района будет открыт дополнительный маршрут. Автобусы будут отправляться с 9:00 до 16:00 с остановки «Железнодорожный вокзал». До Никольского кладбища можно будет добраться, воспользовавшись регулярными маршрутами № 8, № 12, № 113 по расписанию.

С 22 по 24 апреля из Шимановска на кладбище, расположенное на 7 км, перевозки будут осуществляться с 10:00 до 16:00. В родительский день с 10:00 до 18:00 отправление от площади Ленина.

В городе Зея и в Свободненском районе изменены схемы движения маршрутов и расписание движения по маршрутам. 25 апреля автобусы будут заезжать на городское кладбище.

В Белогорском, Завитинском, Ивановском, Тамбовском районах и в городе Свободном перевозки будут осуществляться в соответствии с регулярными городскими и муниципальными маршрутами, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Благовещенске дополнительное транспортное сообщение будет осуществляться автобусами маршрута № 50, № 51 и № 52. Подробное расписание опубликовано на сайте «Амур.инфо».

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#память #транспорт

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