Недалеко от Ивановки произошло ДТП, возможны погибшие (видео)

В пятницу, 21 апреля, в Ивановском районе произошло ДТП с участием микрогрузовика и легкового автомобиля. Очевидцы сообщают, что видели три неподвижных тела возле машин. Оба автомобиля сильно пострадали.

Как сообщили очевидцы происшествия, авария случилась около 18 часов на трассе между селами Ивановка и Ровное. «Мы проезжали мимо и увидели две очень сильно разбитые автомобили: микрогрузовик и легковушку. Похоже, они столкнулись лоб в лоб. На месте ДТП была пробка огромная. Там уже стояли спасатели, но скорую мы еще не видели. Возле машин лежали три тела», – рассказали проезжавшие мимо очевидцы.

На видео можно рассмотреть, что микрогрузовик ехал по своей полосе, а черный легковой автомобиль, по всей видимости, оказался на встречной.

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Василий Кленин