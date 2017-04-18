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Недалеко от Ивановки произошло ДТП, возможны погибшие (видео)

Недалеко от Ивановки произошло ДТП, возможны погибшие (видео)

В пятницу, 21 апреля, в Ивановском районе произошло ДТП с участием микрогрузовика и легкового автомобиля. Очевидцы сообщают, что видели три неподвижных тела возле машин. Оба автомобиля сильно пострадали.

Как сообщили очевидцы происшествия, авария случилась около 18 часов на трассе между селами Ивановка и Ровное. «Мы проезжали мимо и увидели две очень сильно разбитые автомобили: микрогрузовик и легковушку. Похоже, они столкнулись лоб в лоб. На месте ДТП была пробка огромная. Там уже стояли спасатели, но скорую мы еще не видели. Возле машин лежали три тела», – рассказали проезжавшие мимо очевидцы.

На видео можно рассмотреть, что микрогрузовик ехал по своей полосе, а черный легковой автомобиль, по всей видимости, оказался на встречной.

Просмотров всего: 3532

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Увидели две очень разбитые автомобили.....АИ, вы сами читаете то, что публикуете?

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    У меня бы даже мысли не возникло достать телефон и снимать. Какие-то мы тупые стали что ли?

  • армагедон

    армагедон
    2 часа назад

    В тииде 2 погибших муж и жена, ребенок, которому сегодня исполнился один год - в реанимации, водитель грузовика тоже погиб

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Там 3 трупа, виновник ДТП с тииды.....жаль, что Коля решил свою судьбу и супруги....и невиновного за собой утянул

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Поколение идиотов. Сколько телефонов достали. Наверное было бы по два и водятел бы руль отпустил ради "шикарных" кадров

  • Crasy

    Crasy
    42 минуты назад

    Tуман

    У меня бы даже мысли не возникло достать телефон и снимать. Какие-то мы тупые стали что ли?



    Вообще дегенераты хреновы. Трагедия,тела на земле, и эти операторы со своими телефонами. Тупое быдло.

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