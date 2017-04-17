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21апреля
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Сегодня, 18:12 1

В 2017 года количество преступлений в Амурской области сократилось

В 2017 года количество преступлений в Амурской области сократилось
Фото: Newsler.ru

За первый квартал 2017 года количество зарегистрированных преступлений сократилось на 10 % и составило 4 360. Из них раскрыто около 2,5 тысячи преступлений, из них 146 – с прошлых лет. Эти цифры были озвучены на заседании коллегии УМВД России по Амурской области под председательством генерал-майора полиции Николая Аксёнова.

Сильнее всего – на 40,6 % – сократилось количество убийств и покушений на убийство. На 10,4 % сократилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, на 13,8 % – краж, на 31,5 % – угонов транспортных средств, на 6,7 % – грабежей.

Осуществлялась работа по противодействию незаконному обороту наркотиков. В первом квартале 2017 года на территории области сотрудники органов внутренних дел области выявили около 500 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Пресечены 94 преступления, связанных со сбытом наркотиков, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Морской человек

    Морской человек
    19 минут назад

    Хочется верить, что в скором будущем количество раскрытых преступлений будет на уровне 90%.

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