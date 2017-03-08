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В Благовещенске и Зее прошли субботники

В Благовещенске и Зее прошли субботники
Фото: zsamur.ru

В пятницу, 21 апреля, в Благовещенске и Зее состоялись субботники разных масштабов. Если в областной столице фронт работ был небольшим, то в Зее уборка получилась общегородской.

Как сообщает пресс-служба законодательного собрания Амурской области, в Благовещенске депутаты навели порядок на Парламентской аллее, перекрестке улицы Калинина и Игнатьевского шоссе. Собравшихся поблагодарил председатель заксобрания Константин Дьяконов.

«Ровно пять лет назад мы высадили на этом месте нескольких сот саженцев. Сегодня аллея увеличилась еще на сорок деревьев. Это замечательное мероприятие, и те, кто по разным причинам не смог принять в нем участие, смогут проявить свою гражданскую позицию через неделю – 29 апреля», – отметил Константин Дьяконов.

Таким образом, ежегодную весеннюю акцию «Чистый город» законодатели проведут еще раз – в следующую субботу.

В Зее состоялся общегородской субботник, в котором приняли участие все организации: школы, детские сады, социальные учреждения. Свой вклад по очистке и облагораживанию городской территории внесли городская администрация и городской совет депутатов.

На борьбу с мусором чиновники вышли, вооружившись граблями, мешками под мусор, ведрами и кистями для побелки деревьев, на центральной улице города. Также в субботнике приняли участие представители общественных организаций и политических партий.

Как сообщает пресс-служба администрации Зеи, к двум часам дня единая служба по благоустройству города вывезла мусор и сухие листья, собранные горожанами, – 24 КамАЗа, или около 1000 тонн.

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#жизнь #Зея

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