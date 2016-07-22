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21апреля
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На благовещенских кладбищах больше четырех тысяч безродных захоронений

На благовещенских кладбищах больше четырех тысяч безродных захоронений

В преддверии родительского дня во всех районах Амурской области облагораживают и наводят чистоту в местах захоронений. Среди именных могил на кладбище можно встретить так называемые безродные участки. Там похоронены люди, у которых нет родственников, лица без определенного места жительства либо просто неопознанные граждане.

Вместо привычных надгробий с именами и фотографиями усопших на таких могилах установлены небольшие столбики. Ни венков, ни оградок нет. Ухаживают за могилами сами работники кладбища. Как правило, безродные участки располагаются в конце погоста. В основном здесь хоронят людей, у которых нет родственников, и поиски родных безрезультатны. В этом случае погребением занимается государство. Правда, родные у некоторых погребенных впоследствии все же находятся. Тогда на месте серых столбиков появляются памятники.

«Сказать, что часто находят, я не могу. Потому что в основном это происходит в ближайшие два-три года. Бывало, что люди обращались и через 10 лет, и мы им помогали найти родственника. Здесь велись захоронения в девяностых годах. Потом, когда было создано кладбище на 17 километре, захоронения безродных начались там», – рассказал заведующий кладбищем на 8-м километре Андрей Кириллов.

Первый безродный участок появился в Благовещенске в начале семидесятых. На 8-м километре их четыре, остальные на – 17-м. Общая площадь этих участков – почти 8 тысяч квадратных метров. В общей сложности на них захоронено 4,5 тысячи человек. С каждым годом эта цифра прирастает на двести, триста человек. Опознать умершего можно только, сверившись с данными, скрывающимися под алюминиевым номерком на столбике, установленном на таких могилах.

«Если кого заинтересует захоронение безродного, можно обратиться в подразделение ГСТК "Ритуальные услуги" по адресу: Северная, 232. У нас ведется учет, где и кто захоронен, потому что стоят столбики на каждого захороненного с номерком», – сказала директор подразделения ГСТК «Ритуальные услуги» Ирина Войтенко.

Информацию об умершем предоставляют быстро. Бывали случаи, когда родные человека находились в других регионах страны, и на благовещенское кладбище приезжали из Новосибирска, Южно-Сахалинска.

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#жизнь

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