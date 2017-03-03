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В приюте «Остров спасения» возник щенячий бум

В приюте «Остров спасения» возник щенячий бум

За один день, 20 апреля, в благовещенский приют для животных «Остров спасения» принесли 14 щенков. Всего же там находятся 76 щенков, рассказала председатель общественной организации «Остров спасения» Нина Стельмахова. Из-за щенячьего бума зоозащитникам требуются средства на противоблошиные и глистогонные средства.

«Привозят, оставляют коробками. Прием животных у нас платный, но платят далеко не все, – пояснила Нина Владимировна. – Когда просишь внести какое-то финансирование, некоторые еще и ругаются».

В четверг, 20 апреля, в приюте проводили вакцинацию животных, использовали старые запасы. Вакцинацию прошли 200 животных. Так что у «Острова спасения» не осталось никаких резервов.

«Теперь нам срочно нужно купить противоблошиные, глистогонные средства, новые вакцины. И корм нужен, из круп совершенно не хватает риса, чтобы закрепить стул у щенков», – рассказали в приюте.

Нина Стельмахова пояснила, что наплыв людей со щенками не особо характерен для апреля. Обычно весной в приюте ждут притока котят. Но сейчас несут собак, причем ежедневно.

Если у благовещенцев есть желание взять собаку из приюта либо помочь живущим там животным деньгами или продуктами, они могут позвонить по телефону 56–12–73 Любови Анатольевне Запольской.

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#животные

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