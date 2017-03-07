Необычные и неоднозначные экспонаты появились в арт-подвале областного краеведческого музея

Выставка 18+ открылась в арт-подвале областного краеведческого музея. Экспозиция называется «Иные формы жизни». Ее организовала Ассоциация творческих работников Амурской области. Авторы признаются, что многое зрителям покажется необычным и неоднозначным.

На выставке, например, представлена деревянная скульптура женщины, заломившей от отчаяния руки, рядом находится работа под названием «Мужчина». В ней нетрудно угадать образ Иисуса Христа. В описании скульптуры сказано: «Этот архетип означает высший градус реализации мужского начала, на котором преодолевается репрессивность биологической сексуальности». Без автора разобраться трудно, но его на выставке не было. Зато были восторженные зрители.

«Я зашла – тут обалденная аура, музыка, прямо действует на душу! Запахи необыкновенные! От людей я просто в шоке – все такие уникальные, классные», – поделилась посетитель выставки, студентка АмГУ Екатерина Власенко.

Арт-подвал заполнил запах ароматических свечей, играла психоделическая музыка. Люди словно в гипнозе передвигались вдоль стен, на которых висели работы художников и фотографов из Благовещенска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Так, питерская художница Анастасия Черепанова создала скульптуру «Человейник». Девушка использовала газету и скотч, сверху декорировала глиной и строительными смесями. «Мне интересно сочетание человека, человеческих форм в мире цивилизации. Становление человека. Кого-то цивилизация ломает и делает аморфной массой, а из кого-то цивилизация создает каких-то мифических существ, полубогов, звезд», – рассказала она.

Гостям предложили взглянуть на мир глазами насекомого, инопланетянина, соседа по лестничной клетке. Каждый из людей для кого-то – иная форма жизни, считают авторы неординарной выставки.

На выставке представлено более 50 работ – фантастических, сатирических, с идеологической пропагандой и противоречиями между духовным и потребительским. В экспозиции Николая Рыбака на ринге дерутся бумаги. Так художник выступил против бюрократической системы. Все бумаги – это собранные автором талоны и различные квитанции. Есть даже документ за 2001 год, когда вывоз мусора стоил 8 рублей.

«Мы живем в такой бюрократической стране, и у нас практически каждый поступок подкреплен бумагой. Едем в автобусе – билет, в больничке – карта, в магазине – чеки. Потом страховки всякие», – сказал благовещенский художник.

Свое видение мира молодежь представила для тех, кому уже есть 18 лет. Оценить творчество горожане смогут до 19 июня.

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Екатерина PL