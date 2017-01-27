Медведев получил от пенсионера из Томска прибавку к пенсии

Фото: ura.ru

Житель Томской области своеобразно отказался от 60-рублевой прибавки к пенсии. Виктор Смирнягин из поселка Белый Яр отправил ее премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает сайт КПРФ, где опубликовано письмо пенсионера коммунистам «Село — столице — похмелиться» – такими словами мужчина сопроводил свой перевод. Об этом пишет «Лента.ру».

Работники почты сначала не хотели принимать деньги, рассказал Смирнягин, ему пришлось добивался своего около часа. За отправку 60 рублей мужчина заплатил 133 рубля. «Иду домой, улыбаюсь, сам себя глажу по лысине», — поделился он в письме, которое отправил не только КПРФ, но и в СМИ.

Смирнягин обратился ко всем пенсионерам с призывом – отправить председателю правительства надбавку к пенсии. «Может быть, хоть так они нас услышат. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят не переставая. Постыдились бы», — отметил пожилой человек.

С 1 февраля 2017 года неработающим пенсионерам дополнительно проиндексировали страховые пенсии на 5,4 процента, с 1 апреля дополнительная индексация составила 0,38 процента.

Кроме того, согласно постановлению правительства, с 1 апреля социальные пенсии (выплачиваются, в частности, инвалидам, детям, потерявшим родителя) были проиндексированы на 1,5 процента. Поскольку к ним привязаны и другие выплаты, то, например, пенсии по инвалидности военнослужащих или участников Великой Отечественной войны также повысились.

По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в феврале составил 12 893 рубля.

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#Пенсионный фонд #российская власть #финансы

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Нина Гвоздкова