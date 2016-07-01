Заключение по недострою «Городка» в Чигирях будет готово к концу апреля

Дом в Европейском, недостроенный обанкротившейся компанией «Городок», сейчас обследуют эксперты. Параллельно со строительными работами они проверяют фундамент и несущие конструкции. Заключение проектная организация ООО «Благпроект» обещает подготовить к концу месяца. Информацию озвучили на еженедельной встрече представителей правительства, строителей и дольщиков «Городка».

«Ежедневно представителями минтранстроя области и инициативной группы участников долевого строительства ведется проверка выполнения еженедельного плана-графика работ. Также ведется проверка производственных мощностей», – рассказал первый заместитель министра транспорта и строительства области Александр Плешкевич.

Дом обанкротившейся компании «Городок» сейчас достраивает «Статус». Работы по достройке объекта ежедневно контролируют представители минтранстроя области и ГКУ «Строитель», сообщает пресс-служба областного правительства.

«В настоящее время более 150 дольщиков дома в 162 квартале, уже получили квартиры, остальные сейчас оформляют права собственности на свои квартиры. Сейчас ведется работа по достройке литера 8 в селе Чигири. Процесс находится на контроле губернатора области», – добавил первый заместитель министра транспорта и строительства Амурской области Александр Плешкевич.

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#областная власть #строительство

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Нино Кохреидзе