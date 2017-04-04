Житель Хабаровского края осужден пожизненно за изнасилование и убийство кореянки

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Житель Комсомольска-на-Амуре проведет в тюрьме всю оставшуюся жизнь. За сексуальное насилие и убийство гражданки Республики Корея 21 апреля он приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает ИА «Дейта». В Корее маньяк приговорен к смертной казни заочно.

«36-летний осужденный зимой 2014 года приехал из Комсомольска-на-Амуре по туристической визе в город Пучхон Республики Корея. 28 февраля он встретил на улице незнакомую ему местную жительницу. Мужчина стал следить за ней, зашел вместе с ней в многоэтажный дом, а затем в лифт. В кабине подъемника он достал из кармана заранее приготовленный ремень, накинул его на шею женщины и стал душить. Когда потерпевшая потеряла сознание, злоумышленник вытащил ее на лестничную площадку 13 этажа и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Затем он задушил 27-летнюю женщину», – сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю.

После этого россиянин отправился в один из баров, где распивал алкоголь. На следующий день, 1 марта 2014 года, мужчина вернулся из Республики Корея домой.

«В ходе следствия мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался. Несмотря на это, следователи установили все детали преступления, в том числе это произошло благодаря записям камер наружного наблюдения, которые предоставила корейская сторона», – говорится в сообщении.

21 апреля Хабаровский краевой суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, осужденный в июне 2015 года был признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц. С апреля 2012 года по май 2014 года он нападал на женщин. Всего его жертвами стали шесть жительниц Комсомольска-на-Амуре. Схема совершения преступлений была одинакова: мужчина выбирал одинокую женщину, заходил с ней в подъезд или заранее ждал в подъезде. Затем он набрасывал жертве на шею удавку и пытался душить.

«В нескольких случаях женщины теряли сознание, другие же смогли оказать активное сопротивление: кричали, стучали по дверям. На шум в подъезд тогда выходили соседи, и мужчина был вынужден сбегать. В итоге все жертвы нападавшего остались живы. Во время следствия мужчина отказался давать показания. Все потерпевшие уверенно его опознали. Причастность злоумышленника к совершению преступлений подтверждена рядом доказательств, в том числе результатами экспертиз, согласно которым на удавках, которые он оставил на жертвах, были обнаружены его потожировые следы», – говорится в сообщении СУ СК России по Хабаровскому краю.

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Нина Гвоздкова