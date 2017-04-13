С 24 апреля по 9 мая благовещенцам будут раздавать Георгиевские ленточки

Фото: www.kudkuda.info

В понедельник, 24 апреля, в Благовещенске стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая продлится до 9 мая включительно. В день старта акции с 14:00 до 18:00 волонтеры будут раздавать черно-оранжевые символы, а также памятки об их правильном использовании.

Получить Георгиевскую ленточку можно будет на площади Победы, в районе ОКЦ, ТРЦ «Перекресток», ТРЦ «Острова» и ЦУМ.

В дни проведения акции миллионы людей в Российской Федерации и других странах мира прикрепляют Георгиевскую ленточку – условный символ военной славы – к одежде, демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость и Победу, сообщает мэрия города.

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#память #праздники

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Екатерина PL