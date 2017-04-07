На участие в «АмурЭкспоФоруме» подано более 70 заявок

В пятницу, 21 апреля, завершается основной этап подачи заявок на участие в международной выставке «АмурЭкспоФорум–2017». По данным на сегодняшний день, в ней планируют участвовать более 70 предприятий из разных регионов страны, из них около трети – новички. Задействованы все пять основных разделов – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо, ТурЭкспо.

Также на льготных условиях принимаются заявки в ЭкоЭкспо – это новое направление, разработанное в соответствии с главной темой этого года – экологической.

«АмурЭкспоФорум» пройдет в Благовещенске с 26 по 28 мая, как и в прошлом году, на территории Общественно-культурного центра.

На выставке представят тяжелую грузовую технику от уральских производителей. В этом году ее будет больше – участники планируют разместить машины на 100 квадратных метрах уличной площади. Посетителям предложат оборудование автомобилей системой ГЛОНАСС, оснащение газовым топливом. Увидят посетители также современные стройматериалы, деревянные домики, новинки иркутской упаковки.

На «АмурЭкспоФоруме» можно будет увидеть интересный ландшафтный дизайн. Также приглашены компании, которые могут предложить новинки экологически чистого городского благоустройства – например, современные площадки для сбора мусора с подземными контейнерами.

Вновь откроет экспозицию музей космодрома Восточный, где выставят настоящий скафандр и предложат приобрести сувенирную продукцию.

Традиционно, очень популярно направление ПродЭкспо. В этом году на «АмурЭкспоФоруме» пройдёт настоящая «колбасная битва» – поданы заявки сразу от пяти производителей мясных изделий из разных регионов Дальнего Востока. Также будет представлено рыбное изобилие – на этой площадке примут участие две крупные фирмы.

С 20 по 23 мая в Хэйхэ (КНР) состоится партнёрская Международная торгово-экономическая ярмарка. В ней также будут участвовать российские компании, места им предоставляются бесплатно. По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, поступило 26 заявок от компаний из Амурской и Ростовской областей, а также Республики Саха (Якутия). На выставке в Хэйхэ будет представлен широкий круг российских товаров: ювелирные изделия, продовольственные товары, товары для здорового питания, художественные произведения и другое. Прием заявок завершен.

И на «АмурЭкспоФоруме», и на торгово-экономической ярмарке в Хэйхэ на протяжении всего времени будет выступать творческий коллектив коренных жителей Южной Америки «АРТ-Боливия».

Вопросы об участии в выставке «АмурЭкспоФорум–2017» принимаются по адресу: ООО «Компания «Игра», Благовещенск, улица Шимановского, 27, 3 этаж, кабинет 315, телефоны: 38-03-32, 8-914-580-77-87, 8-924-673-05-04.

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#торговля #экономика

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Василий Кленин