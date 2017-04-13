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В Белогорске появится наградной знак за заслуги перед городом

«За заслуги перед Белогорском» – такой наградной знак появится в городе. До десяти человек в год могут получать его вместе с 50 тысячами рублями. В ближайшее время выберут эскиз для награды.

Местные школьники стали первыми, кто узнал о появлении нового наградного знака. Глава города Станислав Мелюков поделился идеей учреждения знака отличия во время своего урока ко Дню местного самоуправления.

«Я сегодня принял решение об учреждении почетного знака "За заслуги перед Белогорском". Такой награды в городе ранее не было. Его будут получать те, кто внес большой вклад в развитие нашего города. Квота – 10 человек в год. Единовременная выплата к знаку – 50 тысяч рублей. Проект положения о знаке уже направлен в Белогорский горсовет. Мы решили с вами посоветоваться. Предлагаю вам эскизы значков. Ваше мнение будет учитываться при утверждении облика награды», – обратился к школьникам Станислав Мелюков.

Школьники отметили наиболее интересные на их взгляд эскизы почетного знака. Мнение учащихся будет учтено депутатами на заседании городского совета. Состоится оно 27 апреля, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск

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