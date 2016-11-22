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В Тындинском районе произошло землетрясение

В Тындинском районе произошло землетрясение
Фото: novinite.ru

В пятницу, 21 апреля, в Тындинском районе Приамурья произошло слабое землетрясение. Подземные толчки зафиксировала сейсмостанция РАН Якутии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, землетрясение произошло в точке с координатами 56,68 северной широты, 121,50 восточной долготы. Его магнитуда составила 2,5. Эпицентр находился в 12 километрах от поселка Юктали.

По данным ведомства, в населенных пунктах Тындинского района землетрясение не ощущалось. Жертв и разрушений нет.

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#МЧС #происшествия

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