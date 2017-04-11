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Памятник Ленину возле ЦЭВа отмыли от грязи

Памятник Ленину возле ЦЭВа отмыли от грязи

Памятник Ленину возле ЦЭВа в Благовещенске помыли. Чистоту навели накануне дня рождения Владимира Ильича. Последний раз монумент чистили два года назад. И статую, и постамент облили шампунем, затем смыли его водой. Таким образом с памятника убрали пыль, грязь и птичий помет. Чтобы остановить рост мха на скульптуре, в моющее средство добавили специальный компонент.

«Мы используем щадящие растворы, щадящие шампуни, они специально для бронзы, но в целом они ничуть не отличаются от обычных автомобильных. Только за исключением того, что в них добавляется компонент, который способствует необразованию дополнительной патины», – рассказал директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков.

Этот памятник вождю мирового пролетариата отлили на Путиловском заводе в 1925 году. Он был третьим по счету в Советском Союзе. Памятник соответствует росту Владимира Ильича – его высота 164 сантиметра. Ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

«Это один из первых памятников в стране. Был в 1925 году изготовлен к первой годовщине со дня смерти Владимира Ильича Ленина после его смерти в 1924 году. Рабочие Благовещенского завода обратились к коллегам, рабочим Путиловского завода с просьбой изготовить памятник Ленину. Собрали деньги. Но те из чувства солидарности отказались брать деньги, изготовили памятник и, можно сказать, в подарок его прислали», – сказал начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

Всего в Благовещенске установлено семь монументов вождя. Всего в Амурской области их 65.

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