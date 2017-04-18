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Житель амурского села устроил пал на кладбище

Житель амурского села устроил пал на кладбище
Фото: informpskov.ru

В четверг, 20 апреля, в Сковородинском районе пожилой житель села Уруша устроил пал на местном кладбище. К счастью, огонь удалось быстро потушить.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, кладбище находится на окраине села. Государственные инспекторы Амурской области по пожарному надзору проводили рейд на этой территории, когда заметили возгорание. Оказалось, что 60-летний житель Уруши решил сжечь сухую траву на территории кладбища, что привело к палу.

На место были вызваны пожарные. До их приезда инспекторы тушили пал своими силами. Благодаря оперативным действиям, пал не получил распространения, надгробия не пострадали.

ГУ МЧС России по Амурской области напоминает амурчанам: в регионе наступил пожароопасный период. При выполнении работ на кладбище запрещается использовать открытый огонь, мусор необходимо убирать в мешки.

С начала пожароопасного периода в Приамурье к ответственности за различные нарушения привлекли уже 340 человек.

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#МЧС #пожары #происшествия

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