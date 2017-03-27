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В Анадыре бездомных собак решили «немедленно утилизировать»

В Анадыре бездомных собак решили «немедленно утилизировать»
Фото: privatesearch.net

Центр Чукотского автономного округа город Анадырь объявлен угрожаемой зоной по бешенству. Такое решение принято местным правительством, пишет «Российская газета». Мероприятия начнут 25 апреля.

Бешенство – это заболевание, являющееся смертельно опасным для человека. Чтобы оно не распространялось, все безнадзорные животные в городе подлежат «немедленной утилизации», говорится в сообщении, размещенном на сайте муниципалитета.

В городском округе было зафиксировано три случая бешенства среди животных. Поэтому Роспотребнадзор называет эпидемиологическую ситуацию «крайне неблагополучной, угрожающей жизни и здоровью людей». По данным ведомства, с начала года в Анадыре собаки кусали людей 21 раз.

25 апреля начнут отлавливать безнадзорных животных. В связи с чем имеющие домашних животных горожане не должны оставлять собак на улице без присмотра, а выгуливать обязаны только на поводке и в наморднике.

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#Дальний Восток #животные #здоровье

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