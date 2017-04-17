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21апреля
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Сегодня, 15:21 3

В микрорайоне Благовещенска грузовик перевернулся на 360 градусов и встал на колеса

В Благовещенске за один день случилось два ДТП с участием грузовых автомобилей. В первом случае грузовик врезался в легковушку, во втором – большегруз, уходя от столкновения, слетел с проезжей части, сделал оборот на 360 градусов и встал на колеса.

Лоб в лоб столкнулись участники первой аварии, которая произошла 20 апреля в районе поселка Мясокомбинат. Водитель грузовика выехал на встречку и врезался в Toyota Brevis, уничтожив капот легковушки. На месте работал экипаж ДПС. Ни водители машин, ни их пассажиры не пострадали.

Еще одна авария с участием грузового автомобиля случилась в микрорайоне. Как сообщает ИА «Сканер», грузовик двигался по улице Студенческой по правой полосе. В это время его подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель грузового транспорта вывернул руль вправо, съехал с проезжей части и совершил оборот на 360 градусов, встав на колеса.

При этом легковушка с места скрылась. Водитель грузовика не пострадал, а вот его автомобиль получил значительные повреждения. Но оформлять ДТП мужчина не стал.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Nebo

    Nebo
    38 минут назад

    Ну конечно это было НЛО , неоткуда взявшееся перед капотом грузовика . Если бы водитель грузового автомобиля ехал бы с установленной скоростью , то этого бы никогда не случилось . Да и вообще трудно представить как можно подрезать грузовик ?

  • АццкаяСотона

    АццкаяСотона
    34 минуты назад

    Чё за ось? Передняя или задняя?

  • Oldlord

    Oldlord
    30 минут назад



    ~~водитель грузового транспорта вывернул руль вправо, съехал с проезжей части и совершил оборот в 360 градусов, после чего встал на колеса.



    Эпично! А вокруг какой оси совершал оборот водитель грузового транспорта?



    При этом легковушка с места скрылась. ..... Но оформлять ДТП мужчина не стал.



    Хм... Что-то меня заставляет сомневаться в правдивости слов водителя.

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