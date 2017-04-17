В микрорайоне Благовещенска грузовик перевернулся на 360 градусов и встал на колеса

В Благовещенске за один день случилось два ДТП с участием грузовых автомобилей. В первом случае грузовик врезался в легковушку, во втором – большегруз, уходя от столкновения, слетел с проезжей части, сделал оборот на 360 градусов и встал на колеса.

Лоб в лоб столкнулись участники первой аварии, которая произошла 20 апреля в районе поселка Мясокомбинат. Водитель грузовика выехал на встречку и врезался в Toyota Brevis, уничтожив капот легковушки. На месте работал экипаж ДПС. Ни водители машин, ни их пассажиры не пострадали.

Еще одна авария с участием грузового автомобиля случилась в микрорайоне. Как сообщает ИА «Сканер», грузовик двигался по улице Студенческой по правой полосе. В это время его подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель грузового транспорта вывернул руль вправо, съехал с проезжей части и совершил оборот на 360 градусов, встав на колеса.

При этом легковушка с места скрылась. Водитель грузовика не пострадал, а вот его автомобиль получил значительные повреждения. Но оформлять ДТП мужчина не стал.

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Екатерина PL