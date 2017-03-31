Маленькому амурчанину Никите Харисову нужна помощь для реабилитации

Маленькому мальчику из Тынды Никите Харисову с диагнозами ДЦП и шунтированная гидроцефалия срочно нужно около 137 тысяч рублей на проведение реабилитации в клинике Барнаула. На реабилитацию не полагаются квоты. Мальчика воспитывает одинокая мама, и у нее нет таких средств.

Гузяль Харисова пояснила, что сын у нее родился недоношенным, на 29 неделе. «Но Никита очень перспективный мальчик, так как интеллект у нас сохранен, только не сидит и не ходит!» – рассказала мама ребенка.

Никиту пригласили на лечение в Барнаул, оно обойдется в 136 950 рублей. Начать реабилитацию нужно 15 мая, и к этому дню необходимо заплатить всю сумму.

Желающие помочь мальчику могут перечислить любые деньги на счет его мамы Гузяль Сабитовне Харисовой.

Карта Сбербанка 4276 8030 2454 1506

Мобильный банк 8 914 554 0134.

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#дети #здоровье #соцзащита

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Василий Кленин