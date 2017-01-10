Москвичку, дававшую младенцу секс-игрушку, забрали в психлечебницу

Фото: life.ru

Молодая москвичка вместо соски давала своему ребенку фаллоимитатор и выкладывала снимки в Сеть, пишет Life. К тому же она выложила видео, на котором фаллоимитатор лежит рядом с младенцем. Причина, по ее словам, в том, что у малыша начали резаться зубки. Женщину забрали в спецучреждение.

«Я не замужем, родила 8 января, зовут сына Бэрк. Сейчас зубы режутся. Мне сказали специальные силиконовые штучки вставлять ему в рот. А у меня дома как раз был фаллоимитатор небольшой, он маленький», – объяснила Екатерина К.

На вопрос о том, зачем было производить фотосъёмку, у женщины ответила так: «Педиатр сможет смотреть на ребёнка в соцсетях. Не придётся лишний раз в больницу бегать».

Увиденным возмутились пользователи «Инстаграма» и потребовали лишить мать 4-месячного младенца родительских прав.

Проверку сообщений о подобном «воспитании» начали московские следователи, говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. Женщину уже допросили, а также осмотрели условия проживания ребёнка. После чего будет решаться дальнейшая судьба малыша.

Позже появилось сообщение о том, что особенностями поведения москвички заинтересовались психиатры, в связи с чем ее отправили в психиатрическое медучреждение. К данному моменту психолог предположила, что у женщины невроз, и с помощью публикации подобных материалов она пытается с ним справиться.

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#дети #происшествия

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Нина Гвоздкова